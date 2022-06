Iker Jiménez reflexiona sobre la existencia de los ovnis tras escuchar en 'Cuarto Milenio' la experiencia de un coronel del Ejército del Aire

Fernando Cámara, coronel del Ejército del Aire, confesó hace unos años que había visto y grabado un ovni. Hasta el programa se ha desplazado ahora para contar su experiencia, lo que ha hecho que Iker Jiménez haga una reflexión sobre la existencia de los ovnis.

"Este tema es una historia que nunca nos ha abandonado. Yo tengo la esperanza de que Fernando Cámara y otros clásicos nos ayuden a saber algo más. No estamos preparados ni tenemos códigos para saber qué está al otro lado y la pregunta es si tendremos respuestas después de la muerte" dijo el presentador, que quedó atónito ante la historia de Cámara.

Lo cierto es que siempre ha sido un misterio todo lo que rodea a los ovnis. Desde hace milenios, la sociedad se plantea la posibilidad de su existencia, pero nunca se ha podido confirmar plenamente. "Es algo que el ser humano siempre ha querido saber", declaró.

Muchas son las personas que confiesan que alguna vez han podido ver objetos voladores no identificados. Para ellos también ha querido tener unas palabras: "Quien ha visto esa luz, no puede jamás separarse de ella. Me ha parecido estremecedor, hermoso y triste el testimonio que ha dado el coronel".

Además, deposita toda su esperanza de llegar a conocer más sobre este inquietante misterio en los propios ovnis. "Está tan lejos de nosotros, que sabremos más solo si ellos quieren", dijo para concluir el cierre de su programa.