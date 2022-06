L'Ajuntament d'Alacant reprèn les obres de peatonalització en el centre després de les festes de Fogueres

Les obres crearan el primer corredor lliure de vehicles amb la peatonalització de 22.792 metres quadrats en la ciutat, amb trams de plataforma compartida per a facilitar i permetre l'accés als guals, segons ha informat el consistori en un comunicat.

En aquest tram d'obres s'ocuparà durant un mes, fins al 27 de juliol, amb reserva d'estacionament el carrer Bailén en el tram comprès entre el gual del número 16 i el carrer Duque Zaragoza, així com el carrer Villegas.

Des de l'àrea de Mobilitat i Trànsit, al seu torn, han informat que se senyalitzarà com a fons de sac el tram del carrer Bailén comprès entre Girona fins a l'ocupació de les obres, donant-li accés únicament als guals, i el tram del carrer Quevedo comprès entre Girona fins a l'ocupació de les obres.

A més, s'ha senyalitzat el sentit prioritari al carrer Quevedo des d'on es dona accés als guals i reserves existents. Així mateix, en aquest tercer tram d'obres per tant s'ha habilitat l'accés al gual a través de la Rambla de Méndez Núñez i carrer Girona, i també temporalment es crea un tram de doble sentit al carrer Bailén fins a Girona per a l'entrada i eixida de vehicles.

Per la seua banda, es reprenen dos obres més una del projecte de millora d'accessibilitat de guals per als vianants en la zona centre d'Alacant, amb tall de trànsit per a la fase dos en Canalejas, en el tram situat entre el carrer Cid i Rafael Terol, amb el tall de trànsit de l'encreuament i reserva aparcament, des del 27 de juny al 15 de juliol.

Igualment s'ocupa la vorera i parcialment la calçada en l'avinguda Costablanca-Cabo Huertas per la canalització elèctrica de la zona des de hui i amb una durada de deu dies.