El viral discurso de Samantha Hudson contra las feministas trans-excluyentes: "Recibo muchos comentarios negativos de ellas"

En apenas unos años, Samantha Hudson se ha convertido en toda una estrella de las redes sociales. Por ello, no es de extrañar que, recurrentemente, se viralicen algunos de sus vídeos, por los potentes mensajes que lanza o la ferviente defensa del colectivo que realiza.

Este fin de semana ha vuelto a suceder, pues la visita que la artista hizo a la Cadena SER el pasado viernes 17 de junio ha corrido como la pólvora. En concreto, lo ha hecho un mensaje en el que habla de las críticas que recibe.

"Os parece que soy la diana de la ultraderecha, pero nada más lejos de la realidad. Recibo muchos comentarios negativos por parte de la izquierda reaccionaria y por parte del feminismo más reaccionario", reveló la cantante, que acaba de estrenar el videoclip de su tema Perra.

"Hablamos de las feministas trans-excluyentes, que son ese grupúsculo mal llamado feminista que opina que las mujeres trans no son mujeres, porque al nacer con pene han vivido mucho tiempo gozando de los privilegios de ser un hombre, o eso dicen ellas", continuó.

"Arremeten contra mí porque, primero me ven como una mujer trans, que es algo que yo nunca he admitido de manera pública. Y de admitir algo he dicho que soy una persona trans no binaria", declaró. "Yo creo que ni siquiera contemplan a las personas no binarias en su discurso".

Según consideró Samantha Hudson, ellas defienden que "puedes llevar falda siendo un chico y puedes maquillarte, pero lo que no puedes hacer es decir que eres una chica", mientras que ella "se pone falda y se maquilla y no dice que sea una chica, sino que es una travesti".

"Aun así, ellas me llaman Iván González, engendro, me tratan en masculino con la intención de herirme, pero yo he dicho mil veces que me da igual como te dirijas a mí, qué género utilices o con qué pronombres me denomines", defendió la performer.

La artista consideró que tienen un discurso contradictorio, pues, mientras se quejan "de que el patriarcado y este sistema machista impone unos roles de género que dictamina qué es ser una mujer de verdad", cuando "ven a esa persona que rompe con los roles de los que ellas mismas se quejan, no hacen otra cosa que imponerle esos mismos roles".