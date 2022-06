Un professor de l'Alcorà accepta dos anys de presó per publicar en xarxes missatges d'exaltació del terrorisme gihadista

Inicialment la Fiscalia demanava per a l'acusat, que havia exercit com a Imant, la pena de cinc anys de presó per un delicte d'odi, però finalment s'ha arribat a un acord en la vista celebrada hui en l'Audiència de València pel qual s'ha imposat a l'home dos anys de presó que no complirà amb la condició de no tornar a delinquir durant eixe temps i de fer un curs de formació.

A l'acusat se li ha rebaixat la pena després de reconéixer els fets i aplicar-li la circumstància atenuant molt qualificada de confessió. A més, haurà de pagar una multa de 1.080 euros i estarà inhabilitat com a docent durant cinc anys.

Els fets es remunten als anys 2014-2021, quan l'acusat va estar publicant en la xarxa social Facebook, a través de diferents perfils, missatges que exaltaven el terrorisme gihadista i als seus màrtirs.

Així mateix, animava a altres persones al fet que imitaren les seues accions. També proferia insults i menyspreus cap a diversos dirigents internacionals i les seues nacions, així com cap al judaisme, als qui anomenava 'animals assassins', el cristianisme i el col·lectiu LGTBI.

També negava l'existència dels atemptats terroristes de l'11M i manifestava que es tractava d'un muntatge per a culpabilitzar-les i especular amb els terrenys.

El condemnat, a més, animava als seus seguidors a unir-se a la lluita terrorista amb manifestacions com a 'Palestina tornarà a nosaltres' referint-se al "denigrant fet de dir terrorista a Hamas", negant els atemptats de el 11S o cridant 'màrtir' a qui va provocar la mort de diversos colons.

Així, entre altres frases, el condemnat afirmava: "Tot àrab i tot musulmà decidiran qui és el seu enemic i es prepararà per a enfrontar-se a ell"; "Alceu-vos. Enceneu totes les places i terrenys en els mitjans de comunicació i xarxes socials, oh Umma dels mil milions, perquè siga una Intifada".

A més, mostrava diversos videos i fotografies, entre ells el d'un soldat nord-americà davant d'un xiquet malferit i deia: "Qui són els verdaders terroristes?".