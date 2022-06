Labora engega un laboratori per a la innovació i modernització dels seus servicis

Laboralab comptarà amb webinars interactius a càrrec d'experts, tallers participatius, entrevistes, debats i consultes interactives amb la finalitat de fer partícip de les accions de Labora a tota la ciutadania, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

L'objectiu és "continuar avançant cap a una concepció de l'entitat més oberta, propera i moderna, superant el model tradicional d'administració pública i incorporar el treball col·laboratiu i el diàleg amb la ciutadania com a part intrínseca del seu model organitzatiu".

D'aquesta manera, s'inclou una estructura i una sistemàtica d'innovació interna, així com una programació, desenvolupament i execució permanent que fomenta dinàmiques col·laboratives, assenyala la Generalitat. A més, aquestes actuacions "retroalimenten" i "complementen" les estructures actuals i permeten la millora constant de Labora a partir dels recursos existents.

Entre els principals objectius d'aquest projecte es troben acostar Labora a la societat valenciana "com un servici que va més enllà dels tràmits burocràtics, on el ciutadà pot trobar orientació, formació i ocupació, així com en el cas de les empreses nombrosos servicis del seu interés".

A més, amb el desenvolupament de Laboralab es busca integrar la ciutadania en aquest projecte d'innovació "com a partícip actiu per a millorar així les funcionalitats de Labora, partint de necessitats i propostes reals".

Per a Labora és "fonamental implicar i donar veu a la població per a detectar problemes i buscar solucions als reptes que ens planteja el futur de l'ocupació a la Comunitat Valenciana".

D'altra banda, es treballarà en l'activació de la intel·ligència col·lectiva de l'equip humà de Labora per a integrar la innovació de manera quotidiana i motivar per a afrontar nous reptes en matèria d'ocupació i formació i, per tant, a trobar noves solucions.