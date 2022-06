Dos en uno para tus vacaciones este verano: bolsa de viaje y maleta con ruedas al mismo tiempo

Seguro que son muy pocas las personas a las que no les gusta la sensación desempolvar una maleta y llenarla en vacaciones. Y es que, preparar el equipaje antes de verano es sinónimo de aventura, de una que está a punto de comenzar, ya sea con un viaje largo fuera del país, con unas vacaciones tranquilas en una costa cercana o con una escapada a la montaña, lo importante es aprovecharla al máximo. No obstante, la acción de preparar maletas es distinta a la de viajar y no tiene tantos seguidores. Es muy difícil que quepa en tu equipaje todo lo que necesitas (o quieres) y es muy probable que se vivan momentos de agobio.

Por eso, lo primero es elegir muy bien el equipaje ideal para cada tipo de escapada. Si no tienes restricciones de tamaño, como ocurre con algunos vuelos, o no necesitas cargar el equipaje en la espalda, como en algunas escapadas a la montaña, lo más acertado es decantarse por un equipaje mediano, con bastante capacidad y que sea fácil y cómodo de transportar. No es de extrañar que las bolsas de viaje, con más de 80 litros de capacidad, de tela moldeable y con una gran apertura para facilitar la tarea de hacer el equipaje, sean de los modelos más deseados. Pero, tienen un inconveniente: nadie quiere cargar el peso del equipaje durante mucho tiempo, a no ser que tenga incorporadas ruedas como este modelo de la marca Travelite disponible en Amazon.

Esta bolsa de viaje con ruedas está muy bien valorada en el ecommerce precisamente por su gran capacidad y su cremallera que abre la parte superior de la bolsa para que sea más fácil llenarla o vaciarla. Además, tiene muchos bolsillos incorporados que ayudan a que te quepa todo lo que necesitas en un viaje y no te acabes dejando nada en casa. Dos en uno: las ventajas de una bolsa de viaje con la facilidad de uso de las ruedas de una maleta.

Ruedas y mango resistente. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad