Compromís demana tornar a incloure en els tractaments de fertilitat a les dones que van quedar fora pel Covid

"El sistema sanitari públic no permet la realització de tractaments de fertilitat a dones que hagen superat els 40 anys, i ocorre que durant la pandèmia va haver-hi dones que van complir eixa edat i que ara no poden realitzar-se el tractament de fertilitat", ha apuntat la diputada Mónica Àlvaro en un comunicat.

La proposta va de la mà de sindicats de l'àmbit de la salut que ja han advertit del greuge" que per a aquestes persones suposa quedar-se fora del sistema i recórrer a la medicina privada, "si tenen mig suficients per a pagar el tractament".

"Durant el confinament les institucions públiques van aplicar normativa que paralitzava els processos i, fins i tot, interrompia procediments administratius com els desnonaments o els impagaments de factures de la llum i gas per a no agreujar la situació de les persones. Reclamem que ara s'estudie la viabilitat de donar accés a aquestes persones a tractament d'infertilitat, ja que la demora i el temps transcorregut durant el qual no han pogut accedir al sistema sanitari, en absolut és imputable a ells", afirma la diputada de Compromís.

La taxa d'infertilitat a tot el món està augmentant a "un ritme vertiginós", atenent a les dificultats biològiques que es trobes les parelles a l'hora de concebre i, encara que l'Estat Español siga el tercer del món en tractaments de fertilitat, les llistes d'espera en els hospitals valencians i alacantins "se situa entre els 12 i els 18 mesos", assenyala la coalició.

Per açò, la diputada també insta el Govern Estatal a finançar "com correspon" a la Comunitat Valenciana "per a fer front a aquesta problemàtica". A més, recorda que les comarques de Castelló "són les úniques que encara no tenen una unitat pública en la qual les dones puguen accedir a tractaments in vitro, malgrat que aquesta proposta ja va ser aprovada en Les Corts a instàncies de Compromís".