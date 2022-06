UGT PV critica el Pla de Vacances de Sanitat en "no garantir el descans de personal ni qualitat assistencial"

A més, el sindicat ha advertit en un comunicat que aquest pla "no acabarà amb la sobrecàrrega laboral dels professionals que exerceixen la seua tasca durant el període estival sense compensació alguna i es mantindrà el deute horari il·legítim".

UGT PV ja va demanar per registre a la Conselleria de Sanitat l'elaboració d'un pla vacacional "amb mesures per a millorar la situació de la plantilla treballadors i mantindre la qualitat assistencial que mereixen els usuaris".

Segons critica el sindicat, l'obertura addicional de centres auxiliars i l'arribada de turisme en la majoria dels departaments empitjora la seua situació en la majoria de les zones. "El personal mereix un descans que evite riscos psicosocials donada la situació que pateixen des de fa un temps", ha assegurat.

D'altra banda, el sector de Sanitat d'UGT Serveis Públics qüestiona que s'haja presentat un pla de vacances "un diumenge sense haver sigut aprovat en taula sectorial pels representants dels treballadors".

"La improvisació de la Conselleria de Sanitat és inadmissible i genera vertigen a la plantilla sobre l'estabilitat laboral i períodes de descans, és un pegat a problemes que formen part d'una situació cronificada", ha insistit.

De fet, ha avisat que la Conselleria "no trobarà professionals amb tan poc de temps, per la qual cosa no serà un pla real per falta de personal per a cobrir llocs".

El sindicat exigeix, entre altres mesures, incentius econòmics, millores en enquadrament, progressió en carrera i desenvolupament, compensacions laborals a l'efecte de trasllat i Ofertes Públiques d'Ocupació, així com accés a la jornada completa els contractes precaris realitzats a temps parcial.