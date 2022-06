Un expert de Vithas subratlla que la identificació de les al·lèrgies és clau per a evitar reaccions greus a l'estiu

Segons assenyala el centre en un comunicat, existeixen molts factors que poden causar al·lèrgies a l'estiu, dels quals els més comuns són el pol·len, l'exposició al sol i les picades d'insectes, a més de les al·lèrgies alimentàries. Detectar-les a temps mitjançant la realització de proves és un dels aspectes més importants a l'hora de combatre-les.

El doctor Juan José Liñana assenyala que la identificació "clara i primerenca sobre allò que ens produeix al·lèrgia, pot canviar substancialment la nostra qualitat de vida. Per a açò és necessari investigar si som al·lèrgics o no, a quins elements ho som, i seguir al peu de la lletra allò suggerit dels metges".

Amb el consum de les fruites de temporada, com les rosàcias i fruites tropicals poden aparéixer les al·lèrgies alimentàries sobretot en aquells pacients al·lèrgics al pol·len, a causa de l'existència de proteïnes al·lergèniques presents en pòl·lens i aliments d'origen vegetal.

En el cas dels insectes, són "un risc" per a aquelles persones que presenten una "alta sensibilitat" a les seues picades. Per açò, atés que la reacció al·lèrgica a una picada "pot arribar a ser mortal, és aconsellable que les persones amb una alta sensibilitat a les picades d'insectes consulten al seu al·lergòleg per a saber si és necessari que porten amb si epinefrina quan realitzen excursions a l'aire lliure durant a l'estiu".

En el cas del sol, la denominada urticaria solar, les seues manifestacions clíniques són l'aparició de picor o cremor, enrogiment i blaus a les zones del cos exposades al sol que sol desaparéixer en unes hores.

No obstant açò, entre les respostes anormals de la pell a l'exposició solar la més freqüent està el que es coneix com a "erupció polimorfa solar", que consisteix en l'aparició de xiquetes ronchas o granits, èczemes o taques roges a la pell als dos o tres dies de l'exposició solar i que, a diferència del cas anterior, les lesions poden persistir durant diversos dies.

"El tractament d'aquesta entitat consisteix en una adequada fotoprotecció, associat a la presa d'antihistamínics que pot arribar a controlar-la, facilitant l'exposició regular al sol i la inducció natural de tolerància al mateix", conclou el doctor Liñana.