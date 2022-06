Puig s'enfrontarà a preguntes sobre la "inestabilitat" del Consell després d'Oltra i la falta d'inversions de l'Estat

Entre l'oposició, la síndica del PP, Mª José Catalá, interpel·larà al també líder del PSPV per "com valora la inestabilitat de la seua Consell", el govern que comparteix amb Compromís i UP.

Ruth Merino (Cs) s'interessarà per quina és la visió de Ximo Puig sobre les "preocupacions reals" dels ciutadans de la Comunitat Valenciana.

De Vox, Ana Vega interrogarà al president si pensa que el Consell compleix amb "els principis morals i ètics que ha de seguir un govern per a representar amb dignitat als ciutadans".

Per part dels grups del Botànic, Papi Robles (Compromís) centrarà la seua pregunta en si Puig considera que reclamar el compliment de l'Estatut d'Autonomia en matèria d'inversions de l'Estat és fomentar el greuge territorial, en al·lusió a una resposta de Pedro Sánchez al diputat Joan Baldoví al Congrés.

I d'UP, Pilar Lima qüestionarà al president si creu que la Generalitat ha d'exigir que paguen més impostos els sectors que obtenen beneficis extraordinaris en la situació actual d'inflacióuna qüestió que relacionarà amb la comparació que va fer el president de la CEOE, Antonio Garamendi, d'una reforma fiscal progressiva amb la resistència contra els nazis.