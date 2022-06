Denunciat el propietari d'un dron que va sobrevolar l'aeroport 'Miguel Hernández' sense permís

El pilot infractor podria enfrontar-se a diverses infraccions econòmiques, que podrien aconseguir fins als 225.000 euros, en haver volat el dron a menys de huit quilòmetres de l'aeroport o per haver interferit suposadament l'espai aeri.

El passat dia 16 de maig, agents de la Guàrdia Civil, mitjançant l'avís d'un pilot d'una companyia aèria comercial, van tindre coneixement que un dron sobrevolava l'espai aeri de l'aeroport.

De manera immediata, i davant el perill que poguera ocasionar el vol del dron i davant l'amenaça que es poguera tancar l'espai aeri de l'aeroport, els efectius van iniciar un dispositiu de cerca i localització del dron i del seu pilot.

Per a la realització d'aquesta cerca, els agents van emprar un sistema informàtic de seguiment i monitoratge que permet vigilar i controlar en temps real els drons que sobrevolen una determinada zona, anomenat AeroScope.

Després de realitzar diversos reconeixements pels voltants de les coordenades que havia aportat aquest sistema informàtic, es van localitzar tant el dron com al seu pilot. Una vegada identificat, se li va informar al mateix que, a més de trobar-se en una zona d'espai aeri controlada, no complia els requisits per a volar un UAS (Sistemes d'Aeronaus No Controlades), ja que mancava de la titulació corresponent i del segur en vigor per a realitzar aquesta activitat.

Tampoc estava registrat com a operador i tampoc complia les altures de vol. Per tot açò, al pilot se li ha informat de la gravetat de la seua acció en operar en espai aeri controlat, i s'ha donat compte dels fets a l'AESA per una sèrie d'infraccions a la Llei de Seguretat Aèria.