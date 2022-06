Segons ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU), l'incident es va registrar sobre les 00.45 hores per causes que no han sigut precisades.

Com a conseqüència, un motorista de 26 anys va resultar ferit amb politraumatisme i un equip mèdic del SAMU va realitzar diverses maniobres per a estabilitzar-lo. Després d'açò, el jove va ser traslladat a l'Hospital La Fe de València en l'ambulància de Suport Vital Avançat.