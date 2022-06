"Me desperté con un charco de sangre y mi mujer gritando": Santiago Segura cuenta el síncope vasovagal que tuvo por estrés

Santiago Segura visitó La Roca, donde recordó este domingo el tremendo susto que tuvo durante el rodaje de Padre no hay más que uno 3, que se estrena próximamente en los cines.

"Estaba tan estresado que un día me levanté, fui a orinar y me desapareció el mundo. Me desperté con un dolor brutal, con un charco de sangre, y mi mujer gritando", desveló el actor y director.

"Me había reventado la oreja, y me dieron 12 puntos. Fue la primera vez en mi vida que perdí el conocimiento", relató, ante la sorpresa de Nuria Roca, la presentadora del espacio de laSexta.

Entonces, Segura tuvo que acudir al médico, donde "cosieron la oreja" y le hicieron pruebas en las que "no vieron nada". "Me dijeron que fue un síncope vasovagal por estrés. Le pregunté al doctor si aquello se podría repetir y me dijeron que no tenía por qué", señaló con cara de circunstancias. "Me quedé con un agobio... ", expresó.

"Ese día, por suerte, no me tocaba dirigir, pero al día siguiente me tapaba la oreja con la peluca para que no se viera", señaló Segura, que volvió a repetir que este episodio, según le dijeron, se debió al estrés.