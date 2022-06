Lola, de 'La isla de las tentaciones, desvela un problema en el pecho: "Estoy muy asustada"

Lola no atraviesa un buen momento de salud. La concursante de La isla de las tentaciones y Supervivientes ha acudido a su canal de Mtmad para hablar de un problema en uno de sus pechos. Hace unos días, tuvo que vivir unas horas complicadas en la sala de espera de urgencias. La joven ya retransmitió a sus seguidores lo que estaba sucediendo en ese tiempo que tan eterno se le ha hecho.

Ahora se ha decidido a hablar abiertamente de ello. Según narra ella misma, se ha encontrado un bulto en su pecho por el que ha acudido de urgencia al hospital.

La joven se muestra muy preocupada, ya que, ha contado, existen en su familia antecedentes de cáncer de mama. Por eso, la influencer ha querido visitar a varios especialistas que le ayuden a encontrar un diagnóstico a su problema. "Estoy acojonada, muy asustada", comenta.

Según revela, empezó con dolor, pero, según pasaron los días, empezó a notar un pecho más caliente que el otro, hasta derivar los últimos días en algo que le preocupa verdaderamente, "una verruguita en el pezón".

Así, ha visitado hasta tres médicos especialistas distintos. También ha visitado al cirujano que le operó el pecho para descartar que puede ser una dolencia provocada por una de sus prótesis.

Según cuenta, el primer especialista le dijo que se trataba de un "nódulo móvil, de unos 2 centímetros, muy bien delimitado", mientras que el segundo y el tercero le dijeron que no veían nada en las pruebas, algo que la desconcierta: "No puede ser que no haya nada. Una persona no se puede inventar con tanto detalle un nódulo. Yo noto que me duele", asegura preocupada, aunque algo más tranquila, ya que cree que no es "nada malo".

Por eso, la influencer no pierde la oportunidad de recordar la importancia de palparse el pecho para tenerlo todo controlado.