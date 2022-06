Cristina Medina ('La que se avecina') cuenta cómo evoluciona el cáncer: "Voy saliendo del túnel"

La actriz Cristina Medina, conocida por interpretar a Nines en La que se avecina, ha hablado este sábado sobre cómo está llevando su recuperación del cáncer de mama que hace menos de un año anunció que padecía. "Todo tiene muy buen pronóstico", dijo el pasado septiembre a sus seguidores de Instagram cuando dio a conocer la noticia.

Diez meses después de aquello, Medina ha asegurado que está "muy bien, bastante recuperada, hay que aprender a convivir con esto que ha tocado", ha comentado.

Según ha explicado, "anímicamente me encuentro muy bien, ya voy saliendo del túnel, y físicamente también me voy encontrando, sigo ocn mis ejercicios, con todo y al ataque", ha manifestado la actriz en declaraciones a Europa Press durante el preestreno de una película.

Como ejemplo de su buena recuperación, Medina ha dicho con una sonrisa que la semana que viene se va "a Asturias a surfear".

Respecto al tratamiento que tiene a partir de ahora, las revisiones que le esperan, la actriz ha indicado que "esto ya es para siempre, nos creemos que te quedas calva y ya está, y no. Pero bueno, hay que aprender a convivir con la enfermedad"

En este sentido, "tienes que ir haciendo revisiones, ver que todo va bien... Yo confío y tengo la esperanza y la plena confianza en que todo va a ir bien cuando tenga las revisiones, y es una cuestión de convivir", se ha sincerado.

Cristina Medina también ha sido clara a la hora de aceptar el cáncer cuando te llega: "Hay que tomárselo bien y sonreír... o no. Hay que tomarlo como cada uno sea, y respetarse a uno mismo".

En su caso, el apoyo de la familia y los amigos fue fundamental. "Yo estoy feliz, no tengo ninguna queja, no tengo pareja, pero todo el mundo ha estado y están conmigo, me siento una privilegiada", ha reconocido. "Me ha tocado en el mejor momento de mi vida, para lo bueno y para lo malo... todo lo demás estaba muy bien situado", ha concluido.