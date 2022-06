María Patiño hace pública una conversación con Rocío Jurado sobre Antonio David: "Tenía miedo de las consecuencias"

Amador Mohedano fue el gran protagonista de la última entrega de Déjate querer, donde respondió a algunos de los ataques que había vertido sobre él su sobrina, Rocío Carrasco, durante las últimas semanas.

"Escucho lo que escucho y me da tanta rabia… ¿Qué está pasando? ¿Esto qué es? ¿A qué viene? ¿Por qué? Me duele porque es mi sangre y está hablando de una cosa que yo he idolatrado e idolatraré toda mi vida. Solo he vivido para eso. Hemos sido una familia que se ha preocupado porque todos estemos bien", dijo, escandalizado, respecto a las informaciones ilustradas en En el nombre de Rocío.

Lejos de hacer autocrítica, Mohedano insistió en que tanto él como su hermana Gloria tenían la conciencia tranquila por haber cuidado a Rocío Jurado, tanto personal como profesionalmente. De hecho, planteó que quien no había estado a la altura de la más grande era la propia Rocío Carrasco.

Unas declaraciones que han tenido este domingo respuesta en María Patiño, que se siente defraudada por la postura del exmanager y Rosa Benito. "Ahora voy a hablar yo", avanzó la presentadora en Socialité, animándose a contar, por primera vez en televisión, lo que Rocío Jurado le pidió sobre Antonio David Flores.

"No lo voy a olvidar nunca. Rocío se me acercó y, muy seria, me pidió y me rogó que tratáramos bien a su yerno por el bien de su hija. Me lo pidió a mí, que no soy nadie".

Según la periodista, Rocío Jurado "tenía miedo de las consecuencias que sufrirían su hija y sus nietos".