Hay asimetrías de derechas y de izquierdas. Para el que ya se ha puesto en alerta pensado que este artículo va de política, le pido que por ahora se relaje porque estoy hablando de ciencia. En estadística, cuando una curva tiene la misma cola por delante que por detrás entonces es simétrica o normal, pero si la cola es más larga por la derecha o por la izquierda se da la asimetría. En economía, las asimetrías son profundamente injustas porque impiden la competencia perfecta en la que todos los agentes tienen la misma información y por tanto un buen equilibrio final. En el arte clásico, la armonía de la simetría representaba el ideal de belleza plasmado en el famoso dibujo de Leonardo Da Vinci y la anatomía humana.

Simetría, o si prefieren independencia, es también lo que se nos pide, por ejemplo, a los profesores; ante mismas respuestas en un examen de dos alumnos, ha de haber idéntica nota para ambos. Igualmente en la justicia o hasta en las relaciones humanas, no es admisible que comportamientos similares tengan consecuencias dispares. No nos gusta la imparcialidad.

Por eso, y ahora sí atentos porque viene la parte política, resultan tan curiosas las asimetrías del actual Gobierno de España. La tragedia de Melilla de este fin de semana con más de 25 inmigrantes fallecidos es una "gran actuación" de nuestro vecino; cuando con un Gobierno de otro color hubiera sido tachada como asesinatos xenófobos. Los acuerdos parlamentarios con los que no condenan el terrorismo de ETA, ahora es una demostración de la "capacidad de pactar con los diferentes", pero hace unos años los mismos los catalogaban como una traición a las víctimas. Los indultos a los catalanes que quisieron acabar con el orden constitucional son "actuaciones de reconciliación", que en otra época el mismo Pedro Sánchez las hubiera definido quizás como antidemocráticas. Por no hablar de la factura de la luz, que en su día con precios con los que hoy soñamos, los partidos que están en el Gobierno calificaron como pobreza energética promovida por la derecha contra la que había que manifestarse. Ahora ni mu.

La lista es larga y les animo a que piensen conmigo. ¿Cómo hubieran reaccionado los socios de este Gobierno ante la invasión en Ucrania si no estuvieran en el poder? Me temo que con infinitas pancartas y pegatinas de 'No a la guerra'. Y con otro partido en Moncloa, ¿qué dirían de una joven ministra que pagase su niñera con fondos del Gobierno? Políticos de izquierdas y sindicatos hablarían de la explotación clasista y no volvería a tener un cargo público en su vida. Eso sí, nada comparado a si un político de la derecha hubiese protegido a un abusador de menores desde su cargo público; estoy convencido que no habría sitio donde esconderse ante la virulencia de la reacción de los partidos que hoy nos gobiernan. Manifestaciones, escraches, actores y famosos defenderían a la víctima sin descanso, pero ahora ¿dónde están? Qué difícil, por tanto, conseguir la simetría en las decisiones, pero qué imprescindible es especialmente para gobernar no solo para tu partido sino para todos los españoles.