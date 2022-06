Desde hace semanas venimos tratando un tema que, desde mi punto de vista, es imprescindible de abordar: la descentralización de las sedes de nuevos organismos estatales. El Gobierno central ya ha comenzado a impulsar este proceso cuyo objetivo es acercar el Estado a la ciudadanía. Esto, como todo lo que puede hacer algún tipo de ruido mediático, ha sido utilizado por Isabel Díaz Ayuso para tratar, una vez más, de confrontar mediáticamente con el presidente Sánchez. Una vez más.

Desde hace meses, desde el Gobierno de España tratamos de fortalecer la cohesión territorial en nuestro país. Este proceso no es ni fácil ni rápido. No es fácil porque significa cambiar nuestra estrategia de elección del espacio donde se trasladan los organismos públicos, algo que habitualmente recaía en Madrid.

Y tampoco será rápido, porque Madrid ya tiene la mayoría de las sedes de las instituciones y organismos públicos. Es decir, partimos ya de una desigualdad territorial tremenda.

Fue anunciar que la Agencia Espacial Española iba a crearse y que su sede iba a estar fuera de Madrid y el equipo de Ayuso lo vio como una nueva oportunidad de enfrentamiento con el presidente del Gobierno. Es tal su egocentrismo que cualquier decisión de Pedro Sánchez la entiende como una afrenta personal hacia la institución que representa. Pero detrás de un comportamiento tan infantil por su parte, hay una estrategia clara: crear cortinas de humo que tapen su nefasta gestión. En el cierre de las urgencias de Atención Primaria tenemos un buen ejemplo.

Madrid no necesita más sedes, necesita más servicios públicos

Trata de hacer ver a la ciudadanía madrileña que los socialistas pretendemos atacar a Madrid cuando solamente estamos cumpliendo la Constitución y también estamos en la búsqueda de un país más equilibrado, dando oportunidades a territorios que han sido ignorados durante muchas décadas.

Madrid no necesita más sedes, necesita más servicios públicos. Quienes vivimos en la Comunidad de Madrid necesitamos que nos devuelvan las frecuencias de metro que han recortado, que vuelvan a contratar a los equipos sanitarios que necesitan nuestros hospitales y centros de salud, que le den salida a los 25.000 estudiantes que la CAM ha dejado fuera de la FP, que se construya nueva vivienda pública y asequible para que podamos emanciparnos los jóvenes… Esto es lo que Madrid necesita. Y si Ayuso no lo ve, no merece ser su presidenta.