Rosa Benito y Amador Mohedano se reconcilian, con beso incluido, en 'Déjate querer'

Este sábado 25 de junio, Telecinco emitió una nueva entrega de Déjate querer. El programa, presentado por Toñi Moreno, tuvo a Amador Mohedano como protagonista, pues acudió para darle una sorpresa a Rosa Benito, su expareja, y pedirle que vuelvan.

Según dijeron, llevaban unos ocho años sin verse en persona, pero eso no hizo que se saludasen con incomodidad, ni mucho menos. Además, optaron por hacer una lectura positiva del pasado y destacar que lo mejor que tenían ambos eran sus hijos.

Al verse, no pararon de recordar lo mejor que tenía el otro y lo que disfrutaron estando juntos. De hecho, Rosa Benito confesó que nunca se había quitado la alianza y que el momento en el que supuestamente la quemó en Sálvame fue un engaño.

"Ojalá pudiéramos por lo menos seguir y que los niños vean que seguimos teniendo buen rollo, buena armonía. Hace tiempo que te siento muy lejos, yo necesito que estés en mi vida de una manera o de otra, necesito que estés cerca de mí, necesito recuperar mi vida, eres y siempre serás la mujer de mi vida", dijo Amador.

Aunque quien en un principio luchaba por recuperar a su ex era Amador, Rosa se mostró más que predispuesta y dijo que era hora de recuperar el tiempo perdido, sin temor a que los pillasen por la calle.

"Lo único que quiero es verte bien, desear que seas muy feliz. Hemos sufrido mucho para que todo termine, no he conocido hombre después de él. No quiero, no tengo necesidad", contó la peluquera. Finalmente, quedaron en verse en Chipiona en un futuro próximo.