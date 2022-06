Fernando Tejero revela que Dani Martín lo sacó de una pensión "decadente" y lo alojó en casa de sus padres

El actor Fernando Tejero fue entrevistado este viernes en el programa El Faro, en la Cadena SER, donde contó algunos pormenores de su vida privada y sus comienzos en el mundo del espectáculo en Madrid.

"Yo vivía una pensión en la calle Doctor Cortezo que me costaba mil pesetas la noche y la verdad es que era una pensión decadente con una habitación que daba a un patio interior que subía una peste a calamares fritos", contó el actor cordobés.

Tejero acudía a la escuela de Arte Dramático de la capital, donde conoció al actor y cantante Dani Martín, con quien fraguó una sincera amistad, y que le ayudo a salir de esa pensión.

"Dani era compañero mío en clase y un día se presentó en la pensión. Ya había venido conmigo en alguna ocasión porque salíamos de clase y yo iba a dejar la bolsa o cualquier cosa a la pensión. Supongo que él vio aquella pensión y no le parecía bien que su amigo estuviese allí", recuerda Tejero.

Un día, la cosa cambió: Dani Martín "apareció con un billete de 10.000 pesetas que se lo había dado su madre para mí y me dijo que me fuera a vivir con ellos a Algete", dice el actor de La Que Se Avecina o Aquí No Hay Quien Viva.

Una vez en la casa de los Martín, Tejero dijo que "me sentí como un hijo más. Carmen y Manolo, a los que quiero muchísimo, son mi segunda familia. Aquí en Madrid me trataron maravillosamente e incluso pasé algún fin de año con ellos".

La relación con el cantante de El Canto del Loco y su familia sigue siendo estrecha: "A día de hoy sigo siendo un hijo más", concluye Tejero.