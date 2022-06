Dos óperas primas italiana y lituana sobre el duelo por enfermedad y muerte paternos, a concurso en Cinema Jove

La vida, la muerte y la familia son los ejes temáticos principales de 'A Feature Film About Life', opera prima de la directora lituana Dovile Sarutyte, incluida en la Sección Oficial de Largometrajes de la 37ª edición de Cinema Jove. En esta cinta de corte autobiográfico se aborda la paradoja de una joven que encuentra un extraño alivio terapéutico en el proceso de organización del funeral de su padre.

Esta película sencilla, a caballo entre la tragicomedia y la reflexión biográfica, pone en escena, entre recuerdos y cintas de VHS, algunas de las preocupaciones 'millennial': la idealización del pasado, la ansiedad por una madurez que irrumpe sin avisar y la brecha casi insalvable entre generaciones. La cineasta hablará de todo ello tras la proyección de 'A Feature Film About Life', programada este sábado a las 20.00 horas en la Filmoteca, ha indicado la organización del festival en un comunicado.

"Hay que ser valiente para desnudarse y convertir una experiencia personal en un guion, pero creo que, si eres sincera, la audiencia empatiza contigo", ha expresado Sarutyte, que ha asegurado que se "alegra" cuando escucha comentarios de espectadores que dicen que no la vieron a ella, sino que "se vieron a ellos mismos" en la cinta. "Si bien este proyecto es muy personal para mí, los temas que exploro son, sin duda, universales", ha destacado.

Además, la película abre otra reflexión acerca de la importancia de los ritos con los que despedimos a nuestros seres queridos. "En Lituania había una tradición funeraria de tres días de despedida, tres días de llanto y adiós para asimilar la pérdida", ha apuntado, y ha lamentado que "en estos tiempos de consumo acelerado, las despedidas se han acortado".

"La muerte se aparta y no queremos pensar en ella porque es un tema difícil, no resulta divertido, pero siempre es relevante", ha manifestado la directora, al tiempo que ha resaltado la importancia de "no apartar el tema, darnos cuenta y aceptar la temporalidad". "La actitud ante la muerte cambia la perspectiva sobre la vida", ha añadido.

'LA TANA'

Por su parte, la italiana Beatrice Baldacci debuta en el largometraje con 'La Tana', otra historia de tintes autobiográficos. El final de la adolescencia, el descubrimiento del amor y los secretos difíciles de confesar conviven en un ambiente cargado de emociones.

Reconocida con el premio de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood en la última Mostra de Venecia, esta película está protagonizada por un chico de campo, tímido e ingenuo, que se enamora de una misteriosa chica con la que construye una relación que les hará enfrentarse juntos al secreto que ella oculta: la enfermedad de su madre.

El primer largometraje de la directora Beatrice Baldacci conecta con el corto documental de 2019 'Superheroes With Superpowers', en el que recordaba la relación con su madre, que sufría un trastorno neurodegenerativo.

'La Tana' es una historia de amor entre dos jóvenes divididos por un gran muro: el miedo a compartir sus emociones, especialmente el dolor. "Uno de los aspectos imperantes y más terribles del dolor es el hecho de que cava una profunda grieta alrededor de quienes sufren, aislándolos", ha apuntado Baldacci.

De esta forma, "el dolor los encierra, para bien o para mal, en la luz y en la sombra", ha relatado. "Esta producción italiana explora la oscuridad del dolor, la impotencia, el miedo y el deseo de soledad ante la muerte; pero también la forma en que la luz -nuestra necesidad de esperanza y amor- trata débilmente de penetrar en esa oscuridad", ha compartido la directora.

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA TRIUNFAR CON TU SERIE

La segunda y última jornada dedicada a las webseries incluirá coloquios con algunos de los directores que compiten en la Sección Oficial. Es el caso de Dana Crosas, codirectora de la producción argentina 'Esto no es un hotel', y Enrique Aranguren, director de 'Muérete en casa', serie producida entre México y Venezuela que está ambientada en una ciudad amenazada por el estallido de una pandemia.

La Sala 7 acogerá también a las 11.00 horas de la mañana la mesa redonda 'Filmin te busca', en la que Elodie Mellado, editora y programadora de contenido en la plataforma, hablará sobre qué tipo de contenidos y formatos busca Filmin en estos momentos.

A las 18.00 horas se celebrará una charla titulada 'Mi webserie: Una historia de éxito', impartida por Adjani Salmon, ganador de un BAFTA al mejor talento emergente. El actor y director de origen jamaicano obtuvo el premio del Jurado Joven en Cinemajove 2019 con su serie 'Dreaming Whilst Black', adquirida recientemente por la BBC.