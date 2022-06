"Yo soy de carne y hueso, no un reflejo, aunque no tenga remedio...". ¿Os acordáis de semejante temazo? ¿Quién no lo cantó en el año 2000? La canción De Carne y Hueso sonaba en todos lados, en todas las radios, en todos los programas musicales. ¿Sus autoras? El grupo Tess, que arrasaron con su primer disco A nuestra edad, vendiendo más de 50.000 copias.

El mítico tema volverá a sonar en televisión, y esta vez en el segundo día de actuaciones del Sálvame Mediafest 2022, ya que Tess volverá a subirse a un escenario, uniéndose a una de las colaboradoras más populares de Sálvame: Gema López.

"Por su carisma, por su personalidad, por todo, es la que mejor puede pegar con nosotras", han explicado sus dos integrantes Úrsula Sebastián y Laura Pinto, que compartirán escenario junto a la periodista.

"Nos tragamos la gala entera. Fue espectacular. No esperábamos que se hiciese tan bien. Ya era hora de que se hiciera un programa de música así", han dicho desde una conexión en directo en Sálvame, reivindicando este tipo de programas, que han desaparecido de la parrilla televisiva en los últimos años.