María del Monte habla sin tapujos en 'Sálvame':"¿Cuándo he estado yo en un armario?"

El pregón de María del Monte sigue trayendo cola. Su 'salida del armario' no deja de copar titulares y recibir un aplauso unánime sobre ese momento tan especial que será recordado durante mucho tiempo.

La artista ha entrado en directo en Sálvame para hablar sobre lo que sintió al hablar con libertad en ese escenario. "Llevo un día de teléfonos. Yo no sabía la que se iba a liar aquí".

"Me han escrito dos mensajes y me gustaría que mirarais en el diccionario lo que significa 'confesar'. Eso es reconocer un delito. Yo no tengo nada que confesar", ha dicho la artista, molesta porque se use ese término continuamente. "Y ese tema tan odioso del armario. ¿Cuándo he estado yo en un armario?".

"Quiero que sepáis que soy una persona más de los que estamos aquí", declaró la cantante durante su pregón.

"Tampoco es un acto de valentía. La vida es la vida. La mayor maestra que existe. Cuando te enseña, tienes que estar abierto para aprender. He tenido años muy duros, y he decidido seguir siendo feliz. No me he escondido de nadie. Mi familia, mis amigos, conocen mi vida".

"Ayer estaba en un acto donde veía unas caras de emoción que me contagiaron. Veía a madres con sus hijos apoyándolos para que sus derechos fueran defendidos. Pero yo nunca he sido prisionera de nada ni de nadie. El derecho a ser libres lo tenemos todos. Y cuando hablo de amor, hablo de ello en el sentido más amplio de la palabra".