Jaydy Michel se pronuncia acerca de su relación con Alejandro Sanz: "Es muy buena persona, si fuese mala no me llevaría bien"

La modelo Jaydy Michel y el cantante Alejandro Sanz rompieron su relación amorosa hace dieciséis años. A pesar de ello, siempre se han mantenido mucho respeto así como dedicado palabras de cariño en público.

Fruto de su relación nació Manuela, la hija veinteañera que tienen en común. Ya en el pasado, La modelo desveló que mantiene una buena y fluida relación con el padre de su primogénita.

Ahora la mexicana ha comentado a Jaleos que ha sido cuestión "de valorar lo que has vivido y lo que uno quiere", es por ello que tanto ella como Alejandro hicieron las cosas "fáciles" en todo lo que a la paternidad concierne.

"Siempre he creído que las cosas pueden ser así. Él es muy buena persona. Si fuera mala persona, no me llevaría bien y lo tendría más difícil", comentó Jaydy.

Asimismo la modelo fue sincera y no trató de maquillar la realidad: "No me voy a poner medallas de 'soy su íntima amiga', pero creo que nos llevamos muy bien".

Jaydy aseguró que, tanto ella como el cantante de Corazón partío, mantienen como prioridad a Manuela: "Por ella y por él. Por lo que tuvimos. Es muy importante respetar lo que hubo en un momento dado".