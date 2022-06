ING estudiará aumentar la remuneración de la Cuenta Naranja, en mínimos desde hace más de un año

El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado que el próximo mes de julio subirá en 25 puntos básicos los tipos de interés y ha avanzado otra subida en septiembre. Esta situación beneficiará a las entidades bancarias debido a que estos tipos de interés más elevados pueden traducirse en márgenes más elevados.

Por eso, los bancos podrían empezar a relajar o a flexibilizar algunas de las condiciones de sus productos. Uno de los que se ha abierto a esa posibilidad es ING, que había basado su modelo de banca en no aplicar comisiones y retribuir los depósitos y que desde el 1 de abril de 2021 cobra una comisión de 10 euros al mes a los clientes de la Cuenta Naranja con más de 30.000 euros. Además, la remuneración de estas cuentas bajó al 0,01% TAE.

Su consejero delegado en España y Portugal, Ignacio Juliá, aseguró que cuando los tipos de interés entren en terreno positivo verán si cambian su estrategia para elevar la remuneración de la Cuenta Naranja.

"Hasta que crucemos la línea del 0, vamos a estar tranquilos y sin cambios. Luego, como en todos los productos, nos vamos planteando de forma semanal o mensual cómo nos vamos a ir adaptando", afirmó Juliá en el ‘XXXIX Seminario de APIE. Sostenibilidad y digitalización: las palancas de la recuperación’ organizado en Santander.

El alto cargo de la multinacional con sede en Ámsterdam destacó el "viento a favor" que supone para el sector el incremento de los tipos, si bien compartió las implicaciones "a corto, medio y largo plazo" que eso tiene.

"No hay que ser triunfalistas y hay que ser prudentes, tenemos que estar muy atentos al entorno", sentenció Juliá. Respecto a si el banco lanzará hipotecas inversas, señaló que en este momento no está encima de la mesa pero que no lo descartan en función de "si vemos un impacto positivo y si lo podemos hacer bien".