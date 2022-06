Nacho Palau se sincera y no descarta un acercamiento con Miguel Bosé: "Es de las personas que más quiero en el mundo"

Los días cada vez pasan más lentos para los concursantes de Supervivientes. Tanto es así que su único entretenimiento es reflexionar y pensar sobre asuntos pendientes que tienen fuera de la isla.

Es por ello que Nacho Palau se ha sincerado con su compañera Ana Luque acerca de sus sentimientos por Miguel Bosé, el que fuera su pareja durante más de 20 años.

"Yo he estado enamorado hasta las trancas, no, lo siguiente. Miguel ha sido divertidísimo, de todo, lo más. Es de las personas que más quiero en el mundo, no quiero que sufra, quiero que le vaya todo bien", confiesa el concursante lanzando un beso a cámara para su expareja.

Asimismo, también ha querido hablar sobre la faceta del cantante como padre: "Era estupendo, lo hacía todo de puta madre. Ha sido muy divertido porque cuando dos empezaban a caminar, otros empezaban a gatear. [...] Ha sido un tío que se lo ha currado todo".

Miguel y Nacho se conocieron cuando tenían 37 y 19 años, respectivamente, y han convivido durante dos décadas. "He estado más con él que con mi propia familia", asegura sobre el principio de su relación.

Eso sí, del final de esta no se moja tanto: "Aunque las cosas las veas venir, yo esperaba que me protegiera, que no acabaran las cosas como acabaron".

A pesar de esto, el valenciano ensalza que no le gusta como están actualmente las cosas con él y que espera que cambien, dejando ver así que, por su parte, deja la puerta abierta a un acercamiento, ya sea por sus sentimientos o por el bien de los cuatro hijos que tienen en común.