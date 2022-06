Feijóo advierte de que la renovación exprés del Constitucional supondría "romper todos los puentes" y Podemos se desvincula de la idea

El PP rechaza de plano la intención del PSOE de impulsar una renovación unilateral para renovar el mandato de dos magistrados del Tribunal Constitucional. Esta reforma, que no cuenta con el consenso de Unidas Podemos, será registrada este mismo viernes por los socialistas en el Congreso, y a juicio del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, supondrá "romper todos los puentes de la negociación". Se quiebra, por tanto, una de las mesas de negociación entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, capitaneadas, respectivamente, por Félix Bolaños y Esteban González Pons.

"¿Cómo vamos a apoyar un cambio del que nos enteramos por los medios de comunicación y que apunta a que el Gobierno va a modificar unilateralmente las competencias del CGPJ?", se ha preguntado el líder del PP esta mañana, en una entrevista en Telecinco. "¿Se puede negociar con quien no tiene respeto por la negociación y además rompe los puentes para seguir negociando?", ha cuestionado también Feijóo, quien ha asegurado albergar la sensación de que el "objetivo del Gobierno es no negociar nada con el PP". Antes de esta decisión del PSOE, en el PP consideraban que era precisamente este punto el único que Pedro Sánchez pretendía allanar con ellos.

No obstante, lo cierto es que la propuesta no procede del Gobierno, sino únicamente de la parte socialista del mismo, lo que implica que es únicamente el grupo parlamentario socialista el que ha registrado la iniciativa en el Congreso. Fuentes de Unidas Podemos aseguran que la idea de cambiar el método de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional "no está acordada" con la coalición morada, y atribuyen el registro de la proposición de ley a una "decisión unilateral" tomada por el PSOE.

Los socialistas tramitarán por vía de urgencia una proposición de ley para que el Consejo General del Poder Judicial, en funciones, pueda elegir a sus dos magistrados y el Ejecutivo, los otros dos asientos que le corresponden. El pasado 13 de junio, tras el comité de dirección de los populares, González Pons dibujó un Poder Judicial cuya "situación es de tal gravedad que no basta con una simple renovación". El PP, para ello, se dio un plazo de un mes para presentar al Gobierno una propuesta de renovación, reforma y regeneración de la Justicia. Prometió entonces una oferta "generosa" y muy "aceptable" por el Partido Socialista.

"Después de la situación a la que hemos llegado, esto no se soluciona con un ministro y un dirigente del PP sentándose en un cuartito y llamándoles a ustedes [los periodistas] para decirle los nombres", expuso entonces el vicesecretario institucional en rueda de prensa. "Hay que devolverle a la Justicia el prestigio que le han quitado los dos grandes partidos", defendió.

"Ni negoció el plan económico ni quiere negociar la renovación del órgano de los jueces ni quiere negociar la política exterior", ha recriminado Feijóo al presidente del Gobierno, a quien ha acusado de "controlar las instituciones y mantenerse en el Gobierno, que no de gobernar". Un "proyecto personalista", según ha calificado, que tras lo visto con el "CIS o el CNI" comienza a ser "una preocupación no puntual, sino estructural".