Susto de Anuar Beno al encontrar un animal venenoso vivo en una caracola que trajo de Honduras como recuerdo de 'Supervivientes'

El exconcursante de Supervivientes Anuar Beno fue uno de los últimos expulsados del concurso de Telecinco y quiso traer a España un recuerdo de su paso por los Cayos Cochinos, en Honduras, donde se graba el programa.

Se trataba de una inocente caracola marina, de buen tamaño, que viajó con él todo el camino hacia España, sin que nada hiciera sospechar que tuviera algo particular. Pero lo tenía.

El concursante ha mostrado en Instagram la caracola, asegurando que pensó en traerla a España como un regalo. "Lo que tiene es otro regalo dentro", decía asombrado.

"Me he traído una p... tarántula", decía poco después mostrando la caracola, dentro de la que en principio no se ve nada, hasta que Anuar hace otro plano.

"Me di cuenta de que ahí tengo una colega", dice el exconcursante, cuando entonces sí, muestra el caracol marino del que sale una enorme tarántula negra, con los colmillos por delante.

Anuar Beno muestra la tarántula que encontró dentro de la caracola traída de 'Supervivientes'. ANUAR BENO / INSTAGRAM

Anuar no ha aclarado qué va a hacer con la araña, pero la importación de animales vivos está sometida a una serie de controles veterinarios en frontera, por lo que es posible que tenga que entregarla o notificarlo a las autoridades.