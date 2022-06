Cómo evitar que un perro adulto haga sus necesidades en casa

En mi anterior vídeo estuvimos viendo cuáles son los tres motivos por los que un perro adulto sigue haciendo sus necesidades en casa; hoy vamos a hablar sobre las soluciones para eliminar ese problema de comportamiento o al menos reducirlo.

Descartando primero con tu veterinario que haya un problema clínico, quedan dos causas, que no aprendiera sus labores de higiene de cachorro o que esté reclamando tu atención.

En el caso de que tu perro lo haya aprendido mal, lo único que tienes que hacer es ayudarle a retener cuando está en casa y solo premiarle cuando lo haga en la calle. Por lo tanto, necesitamos reducir el espacio de descanso del perro, que no pueda desplazarse por toda la casa y que al estar en una zona acotada tenga que aguantarse y esperar. Si vesque se pone en posición de aliviarse en casa, levántale y sácale a la calle de esta forma, y allí le premias.

Si lo hace por un reclamo de atención, ojo con lo que te voy a decir: tienes que aguantar dos o tres semanas sin prestarle ningún tipo de atención cuando veas que haga pis y caca. No le regañes, no le grites, no le mires, nada. Y, sobre todo, no limpies lo que ha hecho delante suyo. Cuando haya acabado déjale en otra habitación y entonces, sí, limpia lo que ha hecho.

Con estos consejos espero que tu perro adulto deje de hacer sus necesidades en casa y tú dejes de preocuparte por si las pisas y así mejore vuestra convivencia en casa.

Nos vemos de nuevo la semana que viene. Hasta entonces, podéis encontrarme en las cuentas de Instagram y Youtube de Mascotas Urbanas.