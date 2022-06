Primark lanzará un servicio de venta 'online' pero descarta el envío de pedidos a domicilio: "Es muy caro e ineficiente"

Primark, la cadena de moda y accesorios low cost de origen irlandés, permitirá a sus clientes realizar compras a través de su página web, aunque no enviarán las compras a los domicilios sino que habrá que ir a recoger los pedidos a la tienda elegida, un sistema de compra que se conoce como click&collect.

Así lo confirmó la compañía en la presentación de sus resultados del tercer trimestre fiscal, donde explicó que se trata de una prueba que se realizará en 25 tiendas del Reino Unido a finales de 2022. De tener éxito, podría llegar a España, el segundo mercado más importante para la multinacional.

En la actualidad, Primark permite consultar en su web la disponibilidad en tienda de sus prendas, pero no comprarlas. Esta nueva iniciativa beneficiará, sobre todo, a las tiendas medianas que no disponen de tanto stock y servirá para que los clientes no tengan que desplazarse en vano a los establecimientos en busca de un determinado artículo.

Lo que sí está descartado es que los productos que se compren vía online se envíen a domicilio. "Consideramos que la entrega a domicilio es muy costosa, ineficiente y ambientalmente dudosa", ha declarado a Reuters el presidente ejecutivo de Associated British Foods, empresa dueña de Primark, George Weston.

Sus ventas se disparan un 81%

Primark ha presentado esta semana los resultados del tercer trimestre fiscal, finalizado el 28 de mayo, donde registró una facturación de 1.727 millones de libras (2.009 millones de euros), lo que supone un incremento del 81% en comparación con el mismo trimestre del año anterior a tipo de cambio constante.

Las ventas en el trimestre se situaron un 4% por encima del nivel registrado en el mismo periodo del último ejercicio anterior a la pandemia hace tres años, aunque en términos comparables las ventas se situaron un 9% por debajo del trimestre comparable pre-Covid.

De este modo, en lo que va de año la cadena textil británica ha elevado un 69% sus ingresos, hasta 5.267 millones de libras esterlinas (6.129 millones de euros). Así, la firma confía en ofrecer un margen de beneficio operativo ajustado para todo el año de alrededor del 10%.