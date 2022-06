Elliot Page, más de un año después de su transición: "Mi mayor alegría es empezar a verme como soy realmente"

Elliot Page ha vivido uno de sus años más felices, y es que, desde que anunció que era trans en diciembre de 2020, siente una inmensa alegría al verse finalmente como es.

El actor de 35 años, que acaba de estrenar la tercera temporada de The Umbrella Academy en Netflix, se ha sincerado con Esquire sobre cómo ha vivido su transición más de un año después de anunciarla.

Y es que el intérprete asegura que, aunque sabe que "parece diferente para los demás", para sí mismo está "empezando a verse como es él mismo". "Es indescriptible, porque estoy como ahí. Y, gracias a Dios, aquí estoy", declara.

"La mayor alegría es poder sentirme presente, literalmente, solo estar presente", defiende. "Salir en un grupo de gente nueva y ser capaz de no sentir esa sensación constante de huir de mi cuerpo, esa sensación interminable de ansiedad y nerviosismo y de querer salir".

"No esperaba que [la reacción] fuese a ser tan grande", alaba Elliot Page. "En cuanto a la respuesta, era lo que esperaba: el amor y el apoyo de mucha gente y el odio, la crueldad y los insultos de tantos otros".

Además, el actor destaca que las reacciones han sido muy diferentes a cuando dijo en 2014 que era homosexual: "Es diferente. La transfobia es tan extrema. El odio y la crueldad son mucho más incesantes". Y es que, aunque ahora se siente mejor que nunca, sí le preocupa "todo lo que se dice" de las personas trans.

"Hay personas en cargos electos que dicen que, esencialmente, los transexuales van a ser responsables del fin de la existencia. Ese grado de retórica es realmente alarmante y horrible. También es una desinformación infinita, y la gente se la cree", declara Elliot Page. "La idea de que el género es un concepto binario basado específicamente en los genitales es una idea muy nueva en relación con la historia de la humanidad. Hemos existido en todas las culturas a lo largo de la historia".

De hecho, también habla con Esquire sobre el suicidio. "¿Puedo identificarme con el problema del suicidio entre las personas trans? Sí, me identifico profundamente", asegura. "Hubo momentos de querer no estar aquí, pero solo fue una sensación. No fue una acción, aparte de las formas en las que abusaba de mi cuerpo, claramente".

Pero, afortunadamente, el actor es más feliz que nunca y declara que le parecía imposible llegar a sentirse tan eufórico como ahora al pasear en verano "con una camiseta blanca" que "le queda bien", sin tener "sentimientos constantes de vergüenza y odio a sí mismo".