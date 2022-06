La Policía Nacional alerta sobre unos SMS que simulan ser tu banco avisando de problemas en la tarjeta

Son muchos los delitos que se pueden cometer a través de medios y dispositivos informáticos, por lo que es conveniente ser cautelosos y no dejarse llevar por las apariencias cuando se reciben mensajes, correos o notificaciones sospechosas.

De hecho, la Policía Nacional ha alertado de una estafa que se vale de los SMS en el que los ciberdelincuentes simulan ser la entidad bancaria, con el que pretenden robar los datos o el dinero de los usuarios.

"Si recibes un SMS de tu banco diciendo que no puedes utilizar tus tarjetas hasta que no actualices tu cuenta, no piques", escribe la Policía en una de sus publicaciones de su cuenta oficial de Twitter.

Se trata de un caso de phishing en el que el usuario se ve tentado para pinchar en un enlace donde, supuestamente, poder actualizar su cuenta para poder volver a usar sus tarjetas.

Sin embargo, se trata de un enlace fraudulento con el que los delincuentes se pueden hacer con los datos personales o bancarios o con el dinero de la víctima.