Pepón Nieto asegura que TVE ha censurado el programa especial de 'Cine de barrio' que se iba a emitir por el Orgullo LGTBI

Pepón Nieto ha acudido a sus redes sociales en la madrugada de este viernes para denunciar que TVE ha decidido no emitir un programa de Cine de barrio que grabó con motivo del Orgullo LGTBI.

El actor, uno de los protagonistas de la película Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí, de 1997, estuvo hace un par de semanas en la grabación del especial, presentado por Alaska.

"El programa estaba previsto emitirse este próximo sábado día 25 de junio", ha asegurado en un hilo de Twitter. Sin embargo, sostiene que el programa le llamó esta semana para comunicarle que finalmente no se emitiría.

El programa estaba previsto emitirse este próximo sábado día 25 de junio. Hace un par de días recibí una llamada del programa comunicándome que NO se emitiría, — Pepon Nieto (@NietoPepon) June 24, 2022

"Había órdenes de directivos de la cadena de que se suspendiera la emisión", ha argumentado el intérprete, y ha añadido que le dijeron que alguno de los responsables le llamaría para explicarle "el motivo de la cancelación del programa".

"Nadie se puso en contacto conmigo en los últimos dos días. Cuando les avisé de que publicaría este texto, me llamó una directiva de TVE asegurándome que pondrían la película el día 6 de agosto, que no les parecía adecuada para esta franja horaria", ha tuiteado.

Nadie se puso en contacto conmigo en los últimos dos días. Cuando les avisé que publicaría este texto, me llamó una directiva de tve asegurándome que pondrían la película el día 6 de agosto, que no les parecía adecuada para esta franja horaria. — Pepon Nieto (@NietoPepon) June 24, 2022

Pepón Nieto le preguntó si la franja horaria cambiaría para ese horario, a lo que le respondieron que no. "La película tiene 25 años y tiene calificación del ministerio para mayores de 13 años, y me consta que Cine de barrio puede emitir películas de hasta mayores de 16 años, así que entiendo que este no es el problema", ha explicado.

A lo largo de estos 25 años la cadena ha emitido en tres ocasiones la película, supongo entonces que el contenido de la misma tampoco es el problema. Eso si, el programa era un especial del orgullo, había banderas arcoíris decorando el plató y hasta Alaska lucia una en su vestido — Pepon Nieto (@NietoPepon) June 24, 2022

El actor ha señalado en su hilo de Twitter que, ya que la cadena ha emitido en tres ocasiones la película, considera que su trama no es el problema, sino que sospecha que es más bien por el contenido del "especial del Orgullo" de Cine de barrio: "Había banderas arcoíris decorando el plató y hasta Alaska lucía una en su vestido".

por cierto, grabado de forma gratuita por mi parte, sin dar ninguna explicación convincente al respecto. Creo que van a emitir “Me Debes Un Muerto” de mi querida Concha Velasco y Manolo Escobar, sin programa previo, solo con Alaska dando la entradilla a la película. — Pepon Nieto (@NietoPepon) June 24, 2022

"Creo que van a emitir Me debes un muerto de mi querida Concha Velasco y Manolo Escobar, sin programa previo, solo con Alaska dando la entradilla a la película", ha asegurado. "Que curioso, en Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí también hay un muerto".

Que curioso, en Perdona Bonita también hay un muerto.

Una pena que tengamos aún tantos muertos en los armarios y que nadie en nuestra televisión pública se atreva a quitarles el polvo, sacarlos fuera y enterrarlos de una puñetera vez. — Pepon Nieto (@NietoPepon) June 24, 2022

"Una pena que tengamos aún tantos muertos en los armarios y que nadie en nuestra televisión pública se atreva a quitarles el polvo, sacarlos fuera y enterrarlos de una puñetera vez", ha concluido Pepón Nieto.