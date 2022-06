Tu horóscopo diario: viernes 24 de junio de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 24 de junio de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Debes tener cuidado con tu carácter colérico, airado y explosivo o, de lo contrario, hoy te puede jugar una mala pasada. En tu interior eres noble y bienintencionado, pero cuando te dejas llevar por el temperamento puedes causar mucho mal y no solo a los demás, sino también a ti mismo. Procura estar atento.

Tauro

La influencia dominante de Urano te traerá una sorpresa, una sorpresa que no te va a gustar o que será algo muy distinto a lo que esperabas. Tu obsesión por seguir siempre un camino y no salirte de él puede llegar a ser, en muchos momentos, tu peor enemigo o tu mayor debilidad. Debes aprender a adaptarte.

Géminis

Te espera un día difícil o agotador, de mucho trabajo o mucha incomodidad, aunque no necesariamente malo. Quizás tengas que hacer un viaje de trabajo muy complicado y lleno de incidentes, o abordar una negociación muy espinosa y en la que te podrías jugar mucho. Pero al final lograrás que todo concluya bien.

Cáncer

Urano se unirá a la Luna y como resultado te espera un día más cambiante o inestable de lo habitual. También estarás más sensible, inspirado e intuitivo. Tendrás muchas ganas de hacer cosas y te mostrarás más combativo o audaz de lo que tienes por costumbre. Pero debes tener cuidado con conflictos inesperados.

Leo

Sigue adelante aunque te envidien o cuchicheen a tus espaldas, en el fondo no se atreven a atacarte o a competir contigo porque saben que eres el mejor o aunque no sea así puedes ser muy mal enemigo. Estás en un buen momento y ahora debes ir a por tus objetivos tanto laborales y económicos como personales.

Virgo

Del mismo modo que cuando estás bien, no hay duda de que llevas en tu interior un ser creativo y maravilloso, sin embargo, cuando estás mal, y eso podría pasarte hoy, puedes ser el peor enemigo de ti mismo y hacerte mucho daño o hacérselo a los que te rodean. Hoy podrías sufrir un gran desengaño en la amistad.

Libra

Te espera un día favorable para tus asuntos laborales y mundanos. Además, se resolverá a tu favor un asunto judicial o de tipo administrativo. En realidad todo esto no sucede porque tengas mucha suerte, sino porque has sabido maniobrar con gran habilidad y moverte con la cabeza y no tanto con impulsos alocados.

Escorpio

Los impulsos y emociones dominan en ti de forma absoluta, aunque siempre te esfuerces porque los demás no lo vean, pero cuando las cosas no salen como quieres, entonces puede desarrollarse una gran tormenta en tu interior, y este es un peligro con el que hoy podrías encontrarte. Debes tener una gran serenidad.

Sagitario

Te encuentras en un gran momento, lleno de fe, optimismo e inspiración. Tienes grandes perspectivas en el trabajo y nunca has estado más cerca de lograr alguno de tus sueños más íntimos. Aprovecha todo lo que puedas este día y no tengas miedo de tomar iniciativas o de hacer algún movimiento intuitivo y audaz.

Capricornio

A menudo te sientes enjaulado o limitado, y a pesar de tus grandes luchas y sacrificios; sin embargo, no logras transformar en realidad tus sueños o que los demás reconozcan tus méritos y te den tu sitio. Pero no te das cuenta de que muchas veces eres tú mismo quien se obstina en ir por los caminos más difíciles.

Acuario

Pasas fácilmente del mayor entusiasmo al total abatimiento y una gran sensación de impotencia, y muchas veces esto nada tiene que ver con los acontecimientos del día a día. Hoy te toca día de bajón e incluso si te van muy bien las cosas, tú no vas a tener esa sensación porque tu mente y tu lógica siguen otros caminos.

Piscis

Urano te va a traer un gran éxito o una sorpresa muy positiva en los asuntos del corazón. Quizás te lleves una gran alegría con la persona que más quieres u obtengas un éxito en el amor que nunca imaginaste. Lo cierto es que hoy te espera un día muy feliz en el que podrás ver que a veces los sueños sí se cumplen.