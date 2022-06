Ayuso, sobre el archivo de la causa: "Algún día pediré perdón a mi familia por ser política"

A la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le cogió la noticia del archivo de las diligencias en las que se investigaba a su hermano, Tomás Díaz Ayuso, por el caso de las mascarillas, en la Asamblea. Contenta por la decisión que ha tomado la fiscalía, la líder regional ha expresado que esa "mancha" es difícil de borrar y que algún día pedirá perdón a su familia por dedicarse a la política y ser presidenta de la región.

Así se ha expresado Ayuso, en una entrevista en 'EsRadio', donde ha destacado que una de las cosas más importante para ella es que "los madrileños sepan que en la Comunidad de Madrid no hay corrupción", a lo que ha añadido, que se ha podido comprobar que el Gobierno que preside "ha trabajado de forma íntegra".

Preguntada por si sus adversarios políticos le han escrito en privado tras conocer esta noticia, ha negado que haya pasado y no cree que "lo vaya a hacer nunca". "Harán todo lo contrario, ahora seguirán con que es una cuestión de ética", ha señalado y ha censurado que haya utilizado este argumento también en el Pleno de la Asamblea la portavoz de Vox, Rocío Monasterio.

"La mancha es gratuita. Yo encima no tengo nada que ver", ha remarcado la presidenta, quien ha explicado que su hermano ahora "tiene que recuperar su vida" y empezar a olvidar todo lo que ha sucedido, aunque el daño por dentro no se vaya, debido a un momento en el que no había material sanitario en España. "Algún día tendré que pedir perdón a mi familia por dedicarme a la política y por ser presidenta de la Comunidad de Madrid", ha sostenido.

Ayuso también ha querido agradecer al líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, su confianza en torno a esta causa. "No esperó a que el fiscal se pronunciara, depositó el futuro del partido en esta decisión. Porque confiaba en mí", ha manifestado.