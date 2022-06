El conde de Atarés asesinó a disparos a su mujer el día en que ella pensaba abandonar el domicilio familiar

Nuevas pistas sobre el asesinato múltiple en el 205 de la calle Serrano apuntan a que el motivo por el que Fernando González de Castejón, conde de Atarés y marqués de Perijá, abrió fuego contra su mujer y una amiga fue la intención de su esposa de abandonar el domicilio familiar. Además, instantes antes de que se escucharan los disparos, ambos mantuvieron una fuerte discusión.

Según ha informado este miércoles el diario El País, ambas mujeres se habían reunido en el domicilio para preparar las maletas con las pertenencias de la esposa del Fernando González, con la intención de que la mujer no pasara más tiempo en la casa que compartía con su marido.

Tras una acalorada discusión en la madrugada del pasado lunes, el Conde disparó en la sien a su mujer, y también a la amiga de esta, antes de suicidarse con una pistola alemana de la II Guerra Mundial que poseía sin licencia, tal y como indica el citado medio. La hija que tenían en común, una niña de 10 años, no estaba presente en el momento de los hechos al encontrarse de viaje.

No constaban denuncias impuestas por la mujer a su marido por malos tratos, un dato erróneo que sí trascendió en las primeras informaciones sobre el caso. Precisamente por ello, la víctima no contaba con protección y el hombre no aparecía en la base de datos de VioGen, pese a que si fue detenido de oficio por la Policía acusado de un delito de violencia de género contra ella.