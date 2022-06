El PSPV proposa un ens supramunicipal a l'àrea metropolitana de València que gestione servicis

La mateixa iniciativa es va aprovar aquesta setmana en la Diputació de València amb els vots a favor de l'equip de govern, recorda el partit.

Segons el document que s'elevarà als plenaris, l'àrea metropolitana és un poc més que una mera extensió de la ciutat; és un fet territorial, social, demogràfic, econòmic i cultural que ha anat prenent forma al llarg de l'últim segle, com a producte del creixement i la connexió dels sistemes urbans. Actualment abasta una extensió territorial de 44 municipis amb un milió i mitjà d'habitants, amb una segona corona metropolitana que engloba prop de 80 municipis.

"Amb aquesta moció arrepleguem les sensibilitats dels diferents alcaldes i alcaldesses dels municipis de l'àrea metropolitana de València. Unes reivindicacions que en definitiva busquen un tracte d'igual a igual, una cogobernanza que resolga problemes comuns d'un total de 80 poblacions de comarques com l'Horta, l'Hoya de Buñol-Xiva i el Camp de Túria", assegura el secretari general del PSPV de la província de València, Carlos Fernández Bielsa.

Al seu juí, és necessari facilitar la cessió de competències municipals en àmbits superiors en assumptes relacionats amb la mobilitat, les infraestructures, la prestació de servicis soci-sanitaris, seguretat ciutadana, lluita contra el canvi climàtic o habitatge".

Una iniciativa que arreplega la "voluntat política" dels socialistes, que també governen en la Generalitat al costat de Compromís i UP, d'articular els mecanismes per a conformar un organisme supramunicipal que atenga la creació d'espais de treball compartits entre totes les administracions per a "generar sinergies, teixir noves estratègies i donar una resposta més efectiva a les necessitats de mobilitat de la ciutadania que resideix en l'àrea metropolitana de València i a molts altres servicis".