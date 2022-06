¡Beyoncé manda!

¿Son prefabricados los éxitos de Beyoncé? No tengo dudas. ¿Su carrera está estudiada al milímetro? No tengo dudas. ¿Es una de las personas con más talento del mundo? Tampoco. Recuerdo el día que la conocí: era un pipiolo con ganas de ser periodista y ella, además de ser una exitosa Destiny’s Child, había demostrado que en solitario era más que solvente y prometedora. Me sorprendieron su naturalidad, sencillez y simpatía. Había escuchado su música, pero fue en ese momento cuando comencé a prestarle atención de verdad.

Siguiendo casi los pasos de Michael Jackson, el padre de Beyoncé creó un grupo de chicas afroamericanas con la evidente intención de que su hija fuese la más destacable para a posteriori convertirla en una celebridad. Tesón, esfuerzo, estrategia, trabajo duro y mucho, mucho talento fueron los ingredientes claves de su éxito. Llegó la popularidad, las buenas compañías, una pareja que entiende y comparte su negocio, que la apoya y que suma, una vida personal ordenada (incluso dentro del caos más mediático) y las buenas canciones, las impresionantes coreografías y los efectos visuales.

Hace unos años nos sorprendió reventando el mercado discográfico publicando un disco por sorpresa. Sin promoción ni actuaciones en televisión cambió la industria y muchos siguieron sus pasos. Ahora, 6 años después de su último trabajo, anuncia a bombo y platillo y pone fecha a su nuevo álbum. ¡Vuelve a revolucionar! Tras años haciendo musicalmente lo que le viene en gana, Beyoncé renace con Break My Soul, su nuevo tema con aire años 90 con el que se reconcilia con lo mainstream prometiendo conquistar las listas y las pistas de baile. Haga lo que haga… soy team Beyoncé y más si estamos hablando de verla en un concierto en directo. Nadie canta, baila y actúa como ella. Su nueva era ha llegado.