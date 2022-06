La jove banda simfònica de FSMCV recorrerà al juliol la Comunitat per a iniciar la seua temporada 2022

La primera part d'aquesta temporada de la Jove Banda Simfònica tindrà lloc del 4 al 8 de juliol a Navaixes, on se celebrarà la trobada pedagògica de la formació en el qual els músics prepararan els concerts, sota la direcció artística de Lidón Valer, directora de la formació aquesta temporada.

Per a açò, es comptarà amb la col·laboració de professorat especialitzat en cadascuna de les seccions instrumentals que componen la banda, com Beatriz López en la secció de vent-fusta-corda, Eduardo Ruano López en la secció de vent-metall i Vicent Vinaixa en la secció de percussió.

Així mateix, actuaran el 8 de juliol amb un concert a Sant Jordi (Castelló), el 9 de juliol a Foios (València), emmarcat en els actes commemoratius del centenari del Centre Artístic Musical Santa Cecília de Foios, i el 10 de juliol a Almoradí (Alacant) .

El repertori per a aquesta temporada estarà basat en la mescla de llenguatges i estils, amb presència de compositors valencians com Manuel Palau o Vicente Lleó Balbastre i contemporanis com José Miguel Fayos, al costat d'uns altres de caràcter internacional com Kathryn Salfelder i David Maslanka, oferint així un repertori heterogeni basat en la varietat i la riquesa de llenguatges.

La presidenta de la FSMCV, Daniela González, ha destacat que és "una autèntica satisfacció" programar una temporada "tan completa per a una de les nostres formacions més volgudes com és la Jove Banda Simfònica, realitzant aquests concerts per tota la Comunitat".

"Una temporada que recorre les tres províncies i des d'un vessant artístic i formativa fomenta el talent jove dels millors músics que sorgixen de les nostres societats musicals. Per açò, convidem a tots a gaudir d'aquests concerts que són gratuïts i oberts a tots els públics", ha explicat

CLAUSURA DEL CERTAMEN INTERNACIONAL DE BANDES CIUTAT DE VALÈNCIA

El 17 de juliol, la Jove Banda Simfònica participarà com a banda convidada en el 134º Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València juntament amb la Banda Simfònica Municipal de València, que tindrà lloc en l'Auditori del Palau de les Arts a les 18.00 hores.

Després del relleu de Rafa García Vidal, a causa de la renovació anual de la direcció de la Jove Banda Simfònica complint així els objectius artístics i pedagògics de la mateixa, la directora castellonese Lidón Valer Cabaleiro es posa durant aquest 2022 al capdavant de la direcció de la Jove Banda Simfònica.

Amb un recorregut professional de quasi dos dècades a les seues esquenes, Valer ha sigut directora de la Banda Simfònica de Dons de la FSMCV en la temporada 2017, realitzant diversos concerts com els celebrats en l'Auditori de Castelló, el Palau de les Arts, o la participació en els Premis Max de les Arts Escèniques i els Premis Bankia al talent musical a la Comunitat Valenciana.