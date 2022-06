Cs lamenta la "muestra de intolerancia" de Pride Barcelona al vetar su participación en la manifestación

La diputada de Ciudadanos en el Parlament Anna Grau ha lamentado este jueves que la organización del Pride Barcelona haya vuelto a vetar la participación de la formación naranja con una pancarta de sus juventudes en la manifestación del día 25 en las calles de Barcelona.

Ya en 2019, los organizadores de la Pride vetaron también la presencia del partido naranja en este desfile en Barcelona, atribuyéndolo a los pactos con Vox; Cs decidió entonces desfilar por las calles de la ciudad con un autobús descubierto que fue atacado con aerosoles posteriormente, al coincidir en su recorrido con la manifestación alternativa del día del Orgullo.

En declaraciones a los medios en una carpa situada en el paseo de Gràcia, Grau ha lamentado la "muestra de intolerancia" por parte de la organización del Pride Barcelona.

"Esto no nos desanima. Pensamos que la lucha por las libertades viene de muy lejos, es una carrera de fondo, de perseverancia. Y la gente intolerante, sea de extrema derecha, de extrema izquierda o de extrema intolerancia, no nos echará", ha afirmado.

Ciudadanos evitará en todo caso acudir como formación a la manifestación con su pancarta para "no buscar razones" ni generar conflicto, si bien "a título personal puede ir quien quiera".

"Nosotros no cosificamos al colectivo, ni a las mujeres, ni a nadie. Estamos al servicio de estos colectivos, no ellos a nuestro servicio. Lo que queda claro es que ahí donde estamos y tenemos margen de maniobra, las libertades se respetan. Donde no estamos, vuelve la caverna", ha aseverado.

Grau también ha criticado a la vicepresidenta de la Región de Murcia, Isabel Franco, a la que ha calificado de "tránsfuga" de Ciudadanos, por "haber dado su apoyo al PP para impedir que se prohíban las terapias de conversión de homosexuales".

Unas prácticas que, ha denunciado, "se sabe desde los años cincuenta que son una barbaridad científica, una inmoralidad y un ataque a la libertad e integridad física", por lo que ha celebrado que Franco "ya no forme parte de la familia naranja".