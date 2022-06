Ford Almussafes cancel·la diversos dies del calendari de l'ERTO en operacions de vehicles i motors

La comissió de seguiment de l'ERTO s'ha reunit les 12.30 hores d'aquest dijous, un dia després de confirmar-se l'adjudicació de la direcció de Ford a la fàbrica valenciana d'Almussafes la producció a Europa de la nova plataforma de vehicles elèctrics a partir de 2025, una càrrega de treball amb la qual la factoria garanteix la seua continuïtat en els pròxims anys.

En la reunió, la direcció ha exposat als sindicats la necessitat de modificar de nou el calendari d'aplicació de l'ERTO "a causa de la situació actual", segons han informat fonts de l'UGT, el sindicat majoritari en la fàbrica valenciana.

La companyia ha cancel·lat diversos dies de parades de producció. En concret, en operacions de vehicles sí que es produirà finalment dilluns que ve 27 de juny en tots dos torns i sistemes.

Per la seua banda, en operacions de motors, en la planta de muntatge s'ha cancel·lat el dia d'ERTO previst per a aquest 23 de juny i es traslladaran els dies previstos per al 27 i 28 de juny al 7 i 18 de juliol. Mentre, es mantenen "de moment" els previstos per al 30 de juny i l'1 de juliol "a l'espera de conéixer el programa de producció de la setmana vinent".

Finalment, en la planta de mecanitzats, es cancel·len els dies d'ERTO previstos per al 25 i 26 de juny.

L'empresa ha explicat que continuen "les tensions en la cadena de subministraments de components, agreujades per la situació geopolítica en l'est d'Europa i el trànsit marítim".

D'altra banda, els sindicats han elevat una queixa pel succeït aquest dimecres en la planta de motors, on els afectats pel canvi "van ser preavisados amb menys de 24 hores d'antelació i sense convocar a aquesta comissió".

L'empresa ha argumentat que, donat l'anunci sobre els models elèctrics assignats a Almussafes, "es va produir una fallada en la comunicació", per la qual cosa s'ha disculpat i ha garantit que "farà tot el possible per a evitar una situació similar en el futur".

La fàbrica valenciana té en vigor des del mes de març un ERTO que s'ha prorrogat fins al 31 de juliol, a causa de la inestabilitat del subministrament i del mercat. Durant les parades de producció, els treballadors perceben un 80 per cent del seu salari.