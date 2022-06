Carmen Machi protagonitza 'Llenos de gracia': "És una pel·lícula cent per cent valenciana"

La producció pretén "ser molt respectuosa i acostar amb elegància aquest cas real" dels interns del centre, que interpreten un grup de joves d'entre 9 i 14 anys. Un d'eixos xiquets del col·legi era Valmiro Lopes Rocha, més conegut com Valdo, qui va acabar com a jugador professional en equips de Primera Divisió com el Reial Madrid CF i el Levante UD, al que es va incorporar en 2010, i aconseguint la classificació per a l'Europa League.

Bueso s'ha mostrat "molt agraït" amb "les persones reals que ens han brindat l'oportunitat de contar les seues vides", i ha fet referència tant a "la germana Marina, Valdo, els professors, xics i persones que van viure eixe fenomen del Parral autèntic".

Així ho ha assenyalat en una roda de premsa al costat de les actrius Carmen Machi, Paula Usero i Anis Doroftei; el productor, Fernando Bovaira, i el director del festival Cinema Jove de València, Carlos Madrid, qui ha destacat que aquesta cinta, com a espectador i programador, "arriba a la pell i al cor directament", paraules que ha comentat després de veure la pel·lícula dos vegades.

El film va nàixer fa dos anys de la mà dels productors de l'anterior pel·lícula del director valencià, 'La Banda'. Li van explicar a Bueso el cas real i, a partir d'ací, va començar a escriure la història de forma "bastant lliure", i per a ell, aquest procés d'escriptura al costat d'Óscar Díaz Cruz, va ser "bastant divertit".

Un dels aspectes "més complicats" a l'hora de completar el repartiment ha sigut trobar als joves protagonistes. En aquest cas "vam fer un càsting molt extens de més de 2.000 xics en tota València: clubs de futbol, col·legis i associacions fins a donar amb aquests dotze diamants" que, segons Bueso, són "xavals amb molt de carisma, molta veritat i molt de barri". "Allò bonic ha sigut veure com han entès que el que havien de fer és ser ells mateixos", ha explicat.

L'acció, que transcorre a principis dels 90, mostra "uns xics vulnerables que travessen moments difícils que requereixen del nostre afecte com a societat". Així mateix, Bueso ha posat l'accent que en la cinta "l'esport és un mecanisme per a ensenyar valors essencials universals com: el treball en equip o l'esforç". D'eixa manera, "Marina aconsegueix connectar amb aquests xavals a través del futbol, i així injectar-los il·lusió i valors dels quals estan necessitats".

Així mateix, el director valencià ha dit que "no s'ha sentit aclaparat", sinó "molt recolzat i ajudat al llarg del desenvolupament del film, a més de "molt afortunat per tindre el privilegi de comptar amb actrius com Carmen Machi, Paula Usero o Nuria González, i actors com Pablo Chiapella o Manolo Solo", molts ells repetidors amb ell, al costat dels "fantàstics xics".

Per a Carmen Machi, poder presentar 'Llenos de gracia' a València "és molt emocionant", ja que la pel·lícula és "100 per cent valenciana". A més, ha destacat l'actriu que és una cinta de la qual "em sent súper orgullosa", i ha compartit que "ha sigut un camí molt bonic des que Fernando Bovaina em va proposar explicar una història real per a parlar sobre aquesta dona i sobre aquest grup de xavals".

"UN REGAL"

Per la seua banda, Paula Usero ha explicat que "vindre a València i poder ensenyar-la -la pel·lícula- quasi en primícia és un regal". Així mateix, la guanyadora del Premi 'Un futur de cinema' 2021 ha subratllat que "la pel·lícula mola moltíssim" i ha convidat al fet que els espectadors vagen al cinema, "la fem per a això".

En la mateixa línia, el productor Fernando Bovaira, -que ha participat en films com 'Los otros' o 'Mar Adentro'- ha explicat que la pel·lícula s'estrena aquest divendres en més de 300 sales. En aquest sentit, ha posat l'accent que la cinta "és una aposta important perquè el públic torne de nou a les sales a veure una pel·lícula amb vocació de públic i molt oberta". "Encara que és una comèdia, és una pel·lícula important pels temes que tracta", ha destacat Bovaira.

Finalment, els xavals que han participat en el film han parlat sobre la seua experiència en el rodatge, en el qual han coincidit, que després d'aquesta pel·lícula tots ells volen formar-se i continuar amb la seua carrera com a actors. "Al final del dia ens ho hem passat molt bé", han conclòs.