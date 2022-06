El mejor regalo de fin de curso es un cuento personalizado para conseguir que los niños se enganchen a la lectura este verano

Parecía que nunca iba a llegar, pero ya está aquí el final de curso. Los más pequeños disfrutan de sus merecidas vacaciones en las que no faltarán baños en la piscina, jornadas maratonianas en el mar y noches en las que pueden irse a la cama un ratito más tarde de lo normal. Con ello, el material escolar queda abandonado en el cajón, a excepción de los cuadernillos de vacaciones... ¡hasta el septiembre que viene! Todo, menos los libros, ya que el verano es un buen momento para seguir potenciando la lectura entre los niños, sobre todo si observan cómo el resto de la familia también disfruta devorando obras en la orilla del mar.

Y es que, aunque no podemos pedirles que aparquen sus colchonetas y dejen los juguetes de playa, siempre encontraremos un ratito al día en el que podamos incentivar que se pierdan entre las páginas de un libro. Más si apostamos por historias personalizadas en las que ellos, sus amigos y su familia pueden ser los protagonistas. My Magic Story nos ayuda a dar con ese título tan especial que se va a convertir en el favorito de su biblioteca, lleno de ilustraciones preciosas, aprendizajes e historias en las que pueden ser los personajes principales. En su catálogo puedes encontrar narraciones de un mínimo de 38 páginas en cuentos elaborados a mano diseñados para perdurar durante muchos años. Elegir entre sus propuestas no es fácil y, para ayudarte, en 20deCompras seleccionamos nuestros títulos favoritos para disfrutar este verano.

Libros para seguir aprendiendo

'La magia de mi nombre’. Pensado para niños de entre 0 y 8 años, este libro con un mínimo de 39 páginas les llevará a vivir una aventura inolvidable... ¡a través de las letras de su nombre! Cada una, esconde una historia que disfrutarán leyendo al tiempo que, sin darse cuenta, repasan las letras del abecedario, mejoran su comprensión lectora y, sí, ¡disfrutan de un buen libro!

'La magia de mi nombre’. My Magic Story

'Mis números mágicos’. Puede que no se hayan dado cuenta, pero una fecha tan importante y esperada como su cumpleaños está compuesto por números, esos que tantos quebraderos de cabeza les da a algunos a la hora de sumar o restas. Pero, quizás, a través de este viaje, descubren que sí que les gustan y que entenderlos... ¡es mucho más fácil de lo que piensan!

'Mis números mágicos’. My Magic Story

'Descubre el planeta’. Los más pequeños de casa, de 0 a cuatro años, podrán aprender un poquito más de la naturaleza de una forma dinámica y muy divertida. Y es que esta propuesta les invita a buscar y encontrar más de 1000 animales de todos los continentes para potenciar sus capacidades cognitivas y de concentración. ¿No crees que los vamos a disfrutar mucho?

'Descubre el planeta’. My Magic Story

