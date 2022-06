Les gasolineres del Mediterrani reclamen al Govern que rebaixe aquest dissabte els impostos aplicats als carburants

Al seu juí, és la manera més directa, senzilla i eficaç en comparació a l'actual sistema de bonificacions que "suposa un greuge comparatiu respecte a un altre tipus d'energies", exposa aquesta entitat que integra a les associacions provincials del sector a València, Alacant i Castelló.

FEDMES recorda que l'electricitat porta molts mesos amb un IVA reduït del 10% i que, aquest passat dimecres, el president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar una nova rebaixa d'aquest impost fins al 5%.

"Per què es discrimina als combustibles, mantenint intactes els impostos, mentre es rebaixen els de l'electricitat? Per ventura no són, simplement, dos tipus d'energia? Hi ha països d'Europa que sí han optat per la via de reduir impostos als combustibles", subratlla en el seu comunicat.

A més, denuncia que després de quasi tres mesos de vigència del Reial decret Llei 6/2022, "la seua aplicació ha generat un caos per a les estacions de servici; no només de la Comunitat Valenciana, sinó de tota Espanya".

Segons recorda, el sistema de bonificacions de 20 cèntims per litre, anunciat amb amb prou faenes 40 hores d'antelació respecte a la seua entrada en vigor, ha suposat "un sobrecost per a les estacions de servici, amb actualitzacions de sistemes informàtics per a complir amb el decret, i un sobresforç per als empleats del sector, a més de generar incertesa entre els usuaris".

En tot cas, FEDMES assegura compartir el fons de la mesura -facilitar l'accés dels consumidors a productes necessaris, com són els energètics-, però no la manera en la qual s'ha aplicat en el sector de les estacions de servici, ja que "moltes d'elles són pimes que han hagut d'avançar el muntant de la bonificació, amb les consegüents tensions de tresoreria".

GASOLINERS, NO BANQUERS

"Som gasoliners, no banquers", resumeix, i adverteix que les estacions de servici desconeixen quals són les "intencions reals" del Govern. Destaca, no obstant açò, que la vicepresidenta i ministra d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, ha anunciat recentment que està previst que es mantinga l'actual sistema de bonificació generalitzada.

En definitiva, sota el seu punt de vista, amb uns preus a l'alça i amb uns majors ingressos per a l'Estat via imposats, "seguir ofegant a pimes i autònoms del sector no és la millor solució, sobretot quan existeixen millors alternatives".