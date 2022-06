La moderación al poder

Dice el refrán que nada es verdad ni mentira, que todo depende del cristal con que se mira. Así aconteció esta semana con las interpretaciones que cada cual ha hecho de los resultados electorales en Andalucía. La aplastante victoria de Moreno Bonilla ha suscitado lecturas tan variadas y divergentes que bien podrían conformar un grueso tratado sobre política autonómica.

El análisis da mucho juego porque el gran triunfador del 19-J hace solo cuatro años era poco más que "el pobre Juanma", un candidato sin carisma al que la demoscopia atribuía los peores augurios. Y no erraron entonces esos pronósticos, en aquellas elecciones de diciembre 2018 en que encabezó la lista del PP su formación solo obtendría 26 escaños, 7 menos que en su estreno de 2015 y muy lejos de los 50 diputados que alcanzó en las de 2012 su compañero Javier Arenas. Los caprichos de la aritmética parlamentaria quisieron que, con el peor resultado del PP, la calabaza se convirtiera en carroza y el ceniciento de la política andaluza se sentara en el trono de San Telmo.

Sin giros dramáticos se dedicó a gestionar lo mejor que supo con sus luces y sus sombras

Juan Manuel Moreno Bonilla, en coalición con Ciudadanos y el beneplácito de Vox, gobernó la Andalucía que la izquierda había regido durante cuatro décadas. Pudo hacer grandes aspavientos, pero no los hizo, pudo escudarse tras los errores del pasado, pero tampoco cargó la mano en ello, ni siquiera operó grandes transformaciones. Sin giros dramáticos se dedicó a gestionar lo mejor que supo con sus luces y sus sombras, pero tratando siempre de no romper nada y manteniendo la estabilidad en el Gobierno de coalición. No insultó a sus rivales ni ahondó en la confrontación proyectando la imagen de gobernante sereno y útil. Con esas credenciales y sin tratar de presentar la apariencia de un líder rutilante, el antes "pobre Juanma" ha logrado una mayoría absoluta tan sobrada que permitiría a tres de sus diputados errar con los botones como Casero y aún ganaría cualquier votación.

Lo acontecido en Andalucía suscita como decía toda suerte de elucubraciones pero, tras este breve repaso a la trayectoria de su principal protagonista, la conclusión incontestable es que la moderación permite obtener triunfos electorales arrolladores. Ni el carisma ni la agresividad ni los pronunciamientos pomposos o pretendidamente sublimes son indispensables para ganar unas elecciones con autoridad. Se ha revelado más útil el no generar rechazos cervales en ningún sector de la ciudadanía y que, con mayor o menor aceptación social, el que gobierna nunca les robe el sueño.

No es tan importante la carga ideológica como el saber estar en el poder

La lección que ha impartido el electorado andaluz sirve para los dirigentes políticos de cualquier formación. Es la misma que le ha funcionado a García-Page en Castilla-La Mancha o a Fernández Vara en Extremadura, políticos que gobiernan con mayorías absolutas y para los que no es tan importante la carga ideológica como el saber estar en el poder.

La gente en España empieza a sentirse dolorosamente harta de la crispación ramplona y de esa política de trinchera estéril que nunca prioriza sus problemas. Esto parece haberlo entendido la nueva dirección del Partido Popular cuyo secretario de Organización, Elías Bendodo, atribuía a la moderación el éxito del 19-J.

Por odiosa que les resulte, la comparación con el PP de Madrid es inevitable. Moreno ha logrado frenar a Vox sin necesidad de imitar su tono, caer en populismos tabernarios ni provocaciones constantes. Núñez Feijóo lo ha descrito como una forma de hacer política en la que se puedan reconocer la mayoría de los españoles. Cuando la confrontación provoca hastío, la moderación es poder.