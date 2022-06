La lujosa mansión que Omar Montes ha comprado para él y toda su familia: "Por menos de cuatro millones no te compras nada"

Omar Montes ha tomado una importante decisión en su vida. El cantante, que se ha convertido en uno de los más aclamados dentro de la industria musical, ha comprado una mansión para él y toda su familia.

Así lo confesó en pasado lunes en El hormiguero, donde reveló todos los detalles sobre su nueva vivienda. "Gratis no ha sido, me he dejado todos mis ahorros. Por menos de cuatro millones, tal y como están las cosas, no te compras nada", asegura el artista, a la vez que reconoce que era "su sueño" comprarse una vivienda de tan alta índole y que sus abuelos "están flipando" con la casa.

La mansión se ubica en la exclusiva Urbanizción Montepríncipe, situada entre Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte, en la zona norte de Madrid. Es una zona residencial que cuenta con muchos parques y zonas verdes alrededor, perfectas para que sus abuelos y su hijo puedan disfrutar de ellas.

Además, se van a rodear de vecinos de renombre, ya que es una urbanización en la que viven altos directivos, empresarios, deportistas y artistas muy famosos, entre los que, por ejemplo, se encuentra Raphael.

Y aunque esta nueva ubicación donde se van a mudar cuente con todo tipo de privilegios dentro de ella, destacando el Hospital Universitario Montepríncipe, el colegio y la universidad del CEU y un exclusivo centro comercial, el exconcursante de Supervivientes no se olvida de sus raíces.

"Es una villa grande con todos los lujos, porque en Pan Bendito hace mucho calor, aunque me da pena marcharme al otro lado. Entre semana sigo en el barrio", asegura a Pablo Motos.

Está claro que aunque Omar Montes se mude a la casa más cara y lujosa que se pueda permitir, siempre le va a caracterizar esa humildad tan arraigada a su personalidad que nunca dejará de lado, aunque tenga millones en la cuenta del banco.