Carles Alberola rebrà el Premi Narcís 2022 en la gala de l'Associació d'Actors i Actrius Valencians

L'Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV) ha anunciat aquest migdia al Teatre Principal de Castelló els seus Premis d'Honor 2022 i la celebració, el pròxim 30 de juny, de la gala d'entrega dels seus guardons en el Teatre Talia de València. Carles Alberola rebrà el Premi d'Honor Narcís 2022.

Així, després de donar a conéixer al març els nominats i nominades d'enguany, AAPV ha fet públiques les dos mencions honorífiques per a la nova edició: d'una banda, l'actor, director i dramaturg Carles Alberola (Alzira, 1964) arreplegarà el Premi Narcís en reconeixement a la seua trajectòria professional; mentre la Fira Europea d'Arts Escèniques per a la Infància FETEN, amb seu a Gijón, rebrà el Premi Taules per la seua contribució a la mobilització i dinamització del sector teatral en general, i dels professionals valencians en particular.

Sobre l'elecció de Carles Alberola com Premi Narcís 2022, el president d'AAPV, Carlos Amador, ha destacat que, a més del seu treball en teatre, televisió i cinema, es vol reconéixer l'aposta que sempre ha demostrat pel talent valencià. "Carles ha sigut sempre molt fidel als seus companys i al seu equip, i ha tingut molt clar que es podien fer grans coses des de la Comunitat Valenciana treballant amb gent d'ací. I no només ho ha demostrat, sinó que també s'ha convertit en un referent a nivell nacional", ha afegit.

El Premi Taules -dirigit aquelles institucions que, tot i pertanyer a altres comunitats autònomes, defenen i promouen la tasca dels intèrprets valencians- ha volgut reconéixer en aquesta edició la importància de FETEN per a l'àmbit de les arts escèniques.

"La fira s'ha consolidat no només per desenvolupar una completíssima programació d'espectacles durant una setmana, sinó també per la seua capacitat per a activar i enfortir el nostre sector", ha assenyalat Amador. "Des de sempre, especialment durant l'última dècada, FETEN ha confiat en nombrosos muntatges de la Comunitat a causa del bon moment del teatre familiar fet en el nostre territori. Gràcies a la seua activitat, moltes companyies valencianes han aconseguit ser recognoscibles a nivell nacional i internacional", ha dit.

Després d'escollir el Teatre Arniches d'Alacant per a l'anunci de les nominacions, l'associació ha volgut aquesta vegada presentar els seus Premis d'Honor des de Castelló, comptant amb la presència del delegat territorial de l'IVC Alfonso Ribes i de l'actriu Carmen Juan, natural d'Onda i resident en aquesta mateixa localitat.

DONAR VISIBILITAT

En paraules de Carlos Amador, "un dels objectius del sindicat, a més de lluitar per les condicions laborals d'actors i actrius, és el de donar-los visibilitat al llarg de tota la comunitat". "Amb l'acte de hui volem posar en valor als professionals de Castelló i agrair als gestors públics el seu suport unànime a la cultura, especialment a les arts escèniques, amb programacions de primer nivell i una aposta molt clara per les nostres companyies", ha subratllat.

La cerimònia d'entrega dels Premis AAPV 2022 tindrà lloc dijous que ve 30 a partir de les 22 hores en el Teatre Talia de València, i serà retransmesa en directe per ÀPunt. "Serà una gala que de nou tindrà un esperit molt especial, ja que són els membres de l'associació els qui la fan realitat, de manera totalment voluntària", ha indicat Amador.

En total, més de quaranta actors i actrius participaran en un esdeveniment que comptarà amb presències tan destacades com les de María Juan, Jordi Ballester, María Maroto o Ramón Ródenas, entre molts uns altres. A més, la cita comptarà amb una actuació musical a càrrec de l'artista alacantina Neus Ferri.