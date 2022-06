L'IVAJ destina prop de 400.000 euros a la Xarxa Jove de la zona 'València Oest' per a contractar personal

Jesús Martí ha visitat Requena (València) on s'ha reunit amb les regidories de joventut dins de la ronda de trobades que està celebrant per a informar sobre la Xarxa Jove i la incorporació de professionals en ajuntaments i mancomunitats per a treballar conjuntament en el desenvolupament de polítiques de joventut i de programes i campanyes dirigides a jóvens, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Segons ha assenyalat el director general de l'IVAJ, en els municipis de la zona 'València Oest' ja s'ha activat la contractació de 12 tècnics de Joventut tenint en compte que es tracta d'una zona amb una població jove de 16.405 persones, la qual cosa suposa el 18,5 per cent del total de la població.

Així mateix, Jesús Martí ha apuntat una altra línia de col·laboració important amb aquests municipis com és el programa de corresponsals juvenils, una iniciativa engegada gràcies al conveni entre l'IVAJ i el Consorci Xarxa Joves.net.

Es tracta de joves que, de manera voluntària, col·laboren amb els servicis d'informació juvenil dels municipis detectant les necessitats i demandes informatives i acostant la informació directament als i les joves del seu centre educatiu, barri o associació. En el cas de València Oest, el nombre de joves que participen en el programa ascendeix a 85.

Jesús Martí també ha destacat la inversió de subvencions en programes dirigits a la gent jove en aquesta zona que, durant el passat any, van ascendir a 36.454 euros.