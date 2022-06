L'Ajuntament de València obri el termini per a sol·licitar ajudes al lloguer i destina 2,4 milions a aquest concepte

Aquest període romandrà obert des d'aquest 23 de juny i durant un mes, com arreplega l'anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de València, segons ha informat el consistori en un comunicat.

Així mateix, ha destacat que la convocatòria incrementa enguany el límit màxim de la renda mensual del lloguer per a poder sol·licitar l'ajuda, passant de 600 a 700 euros.

Amb el muntant de l'ajuda se sufraga el 40 per cent del lloguer anual de les famílies beneficiàries, amb un import màxim mensual de 280 euros. Aquest import es multiplicarà pel nombre de mesos de vigència del contracte, amb els rebuts efectivament abonats.

En cap cas l'import de la subvenció podrà ser superior a 3.360 euros anuals per persona beneficiària. Per a poder sol·licitar aquesta prestació no s'ha de tindre cap habitatge en propietat o en usdefruit i s'ha d'estar empadronat en el terme municipal de València, almenys amb sis mesos d'antelació a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

A més, és necessari posseir la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea. En cas de persones estrangeres no comunitàries, s'ha de tindre la residència legal a Espanya, ha detallat l'Ajuntament.

Pel que fa al nivell d'ingressos de la unitat de convivència, referits a l'exercici 2021, com a regla general han de ser iguals o inferiors a 3,5 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (Iprem) -també s'ha augmentat al mig punt respecte a l'any anterior, ha detallat el consistori-.

Com a novetat s'introdueix un límit d'ingressos diferent adaptat a les circumstàncies de la unitat de convivència. Així, per a famílies nombroses categoria general o persones amb grau de discapacitat inferior al 65 per cent el llindar serà de quatre vegades l'Iprem. D'altra banda, per a famílies nombroses de categoria especial o persones amb grau de discapacitat superior al 65 per cent el llindar serà de 5 vegades l'Iprem.

"PROBLEMA D'ACCÉS A L'HABITATGE"

La regidora d'habitatge, Isabel Lozano, ha assegurat que aquestes ajudes "són verdaderament importants per a pal·liar el problema d'accés a l'habitatge" i ha apuntat que completen "de manera molt eficient tot l'esforç que s'està fent des del govern" local que presideix l'alcalde Joan Ribó (Compromís) i que conformen Compromís i PSPV "per a combatre la pujada de preus i fomentar la residencialització" dels barris de la ciutat.

Lozano ha assenyalat que des de 2016, quan la dotació de les ajudes al lloguer va ser d'1,2 milions d'euros, el pressupost dedicat a aquesta iniciativa "s'ha incrementat de manera constant, fins als pràcticament 2,4 milions que es destinen per a aquesta convocatòria".