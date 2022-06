L'exalcalde de Nules processat per prevaricació i una altra edil del PP renuncien a la seua acta a l'Ajuntament

L'exalcalde de Nules Mario Garcia (PP), processat per prevaricació administrativa, ha renunciat a la seua acta de regidor en l'ajuntament, així com l'edil 'popular' María Victoria Marzal, aquesta última per motius personals. Mario Garcia també va presentar la baixa voluntària com a militant del PP, segons fonts del partit.

Segons ha assenyalat el PP de Nules en un comunicat, la renúncia de García i Marzal a les seues actes de regidors es tracta d'una decisió que la direcció del partit a Nules era sabedora per endavant, ja que així va ser comunicada amb antelació per tots dos, i sobre la qual fins avui han guardat un respectuós silenci, ja que entén que "eren ells mateixos els qui havien de donar publicitat a la seua decisió, segons els seus propis temps a títol personal".

Des del Partit Popular de Nules respecten la decisió de tots dos edils, i han agraït la "important" tasca i aportació que Mario García i María Victoria Marzal han desenvolupat en l'exercici de les seues responsabilitats polítiques i institucionals durant tots aquests anys, "tenint un paper fonamental en la defensa dels interessos del conjunt dels veïns de Nules i en la promoció del projecte i les idees del PP".

"El Partit Popular de Nules segueix sent la seua casa, la seua família política i les portes de la nostra organització sempre estaran obertes per a ells. El seu treball i aportació ha sigut fonamental dins i fora del PP de Nules, per la qual cosa sempre seran reconeguts", ha afegit el partit.

El Partit Popular de Nules ha anunciat que, una vegada es faça efectiva la renúncia a l'acta per part de dos regidors, les persones que ocuparan les dos actes vacants seran José Adsuara i Pedro Valls, sisé i octau candidat de la llista, seguint l'ordre de la candidatura presentada pel Partit Popular en les passades eleccions municipals de l'any 2019, i que va ser aprovada per la Junta Electoral. Isabel Miró, la candidata que concorria en el lloc número 7, ja ha anunciat a la direcció del PP de Nules la seua decisió de no arreplegar la seua acta per motius professionals i personals.

ALTERNATIVA DE FUTUR

El partit ha indicat que la direcció del PP de Nules va a seguir treballant "per a construir l'alternativa de futur que necessiten els nulenses, un projecte moderat, liberal, plural i que persegueix el progrés i la millora del conjunt de la ciutat". "Som la solució als problemes de Nules i la garantia d'estabilitat que demanden els veïns, en el context de gran dificultat que es viu en el si de les famílies i les pimes per la pujada dels costos energètics, la cistella de la compra o la crisi econòmica", ha afegit.

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Nules va dictar un acte d'obertura de juí oral davant l'Audiència Provincial el passat 19 de maig respecte de l'exalcalde del municipi Mario García (PP) i d'un exregidor d'Urbanisme per un delicte de prevaricació administrativa.

Segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la jutgessa va fixar una fiança de 100.000 euros per a un únic acusat, en concret l'exalcalde.

Radio Castelló Cadena Ser va publicar que el procediment es va iniciar en 2015 després de la denúncia del propietari d'un tanatori privat. Segons l'emissora, el text judicial explica que l'any 2011 el que anara regidor d'Urbanisme va dictar una proposta per a concedir una llicència d'obres a la mercantil Nous Servicis Funeraris per a reformar el tanatori municipal de Nules.

Dies més tard, l'exalcalde Mario García, pel que sembla, va dictar una resolució per a aprovar la concessió d'aquesta llicència d'obres en els termes proposats. A més, un any més tard també va aprovar la sol·licitud de llicència d'obres per a l'execució del tancat exterior i la vorera del tanatori. Una mesura, que l'exalcalde va dur a terme, segons el document judicial, en contra del criteri de l'àrea d'Urbanisme del consistori i de l'enginyer municipal, tal com va apuntar aquesta emissora.